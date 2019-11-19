Global Times: принять от России «валютную оливковую ветвь» — в интересах Европы

Россия в последние годы активно борется с господством доллара и «протягивает оливковую ветвь» европейской валюте, отказываясь от сделок по нефти в американских долларах. Как пишет Global Times, Европа уже постепенно осознала, что усиление и продолжение противостояния с Россией — это взаимопроигрышный вариант, однако неизвестно, примет ли ЕС эту ветвь помощи, поскольку американское давление на континент всё ещё очень существенно.

В последние годы Россия постоянно демонстрирует своё стремление реализовать стратегию дедолларизации, и новость о том, что российская нефтяная компания полностью перевела расчёт по сделкам с нефтью из доллара в евро, вызвала интерес у западных СМИ. Как пишет Global Times, таким образом Москва борется с господством доллара и протягивает оливковую ветвь евро, что в определённой степени отвечает интересам ЕС, однако здесь возникает вопрос: а примет ли Европа эту оливковую ветвь, поскольку давление США всё ещё очень существенно.

Как отмечает издание, в последние годы Европейский союз также страдает от «долларового буллинга». После того как США вышли из иранской ядерной программы и возобновили санкции против Ирана, крупные европейские компании один за другим были вынуждены прекратить его инвестирование. Основной причиной этого являлся страх перед возможными санкциями, основанными на финансовой системе доллара США. Соединённые Штаты требуют, чтобы ЕС безоговорочно поддерживал их стабильную гегемонию в регионе, однако никак не вознаграждает за это. ЕС всё больше недоволен этим. Он не желает в отношении внутренней и внешней политики действовать по указке США и стремится стать «независимым» миром.

По мнению автора статьи, Европа уже постепенно осознала, что усиление и продолжение противостояния с Россией — это взаимопроигрышный вариант, поскольку сама Европа служит авангардной силой для США по сдерживанию конкурентов, однако всё ещё невозможно предсказать, в какой степени ЕС готов принять расположение России. Обеим сторонам трудно обойти структурные противоречия на геополитической арене, что является главным фактором, препятствующим существенному потеплению в двусторонних отношениях.

Кроме того, ЕС обеспокоен разработкой Россией нефтегазовых ресурсов и препятствует её желанию усилить свой контроль над европейским энергетическим рынком, что может привести к тому, что Европа из хозяина станет гостем. Также ЕС обеспокоен тем, что дальнейшее сотрудничество между Россией и Европой в энергетической и финансовой сферах может привести к давлению со стороны США. Именно поэтому Европа сейчас колеблется в проявлении доброжелательности по отношению к России.

Однако, заключает издание, усилия России по содействию развитию международной валютной и энергетической сбалансированных систем в справедливом и разумном направлении заслуживают признания, поэтому стоит надеяться, что Европа и Россия смогут внести больший вклад в мир и стабильность в восточной части евразийского континента.