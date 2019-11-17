Neue Zürcher Zeitung: японки возмущены требованием работодателей сменить очки на линзы

В Японии растёт сопротивление завышенным требованиям к рабочей форме одежды, сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Летом там развернулась кампания против обязательного ношения туфель на каблуках, а теперь возмущение среди японок вызвал действующий в некоторых фирмах запрет на ношение очков: их требуют заменить на контактные линзы.

Японки возмущены завышенными требованиями рабочего дресс-кода и всячески ему противятся, сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Новый запрет на ношение очков на работе тоже не встретил понимания у многих жителей страны.

Кампания против предписания носить туфли на каблуках началась ещё летом. Теперь же возмущение в социальных сетях вызвал сюжет телеканала Nippon TV, в котором рассказывалось, что некоторые фирмы принуждают женщин носить на работе контактные линзы вместо очков. Одна авиакомпания мотивировала это соображениями безопасности, косметические салоны объяснили своё решение тем, что так лучше видны лица клиенток. Однако одной из причин было также «впечатление холодности» от очков.

Этот запрет на ношение очков нельзя назвать по-настоящему широкой тенденцией в Японии, отмечает издание. Кроме того, не во всех случаях понятно, что побуждало женщин переходить на линзы — политика компании или всего лишь общепринятая практика на некоторых рабочих местах.

В то же время, критика в интернете говорит о том, что речь идёт не о периферийном явлении. «У меня на работе тоже так», — написала одна японка в Twitter. Если у неё плохое зрение, она должна носить контактные линзы, потому что очки нехорошо выглядят, так ей сказали на рабочем месте. Женщина пожаловалась, что больше так не хочет, и заговорила о дискриминации.

Волна критики, которую спровоцировал данный запрет, неслучайна, подчёркивает швейцарская газета. В японском обществе на протяжении десятилетий развивается притязание на индивидуальность, по которой теперь бьют сообщения в СМИ.

Как напоминает издание, «плотину прорвало» в 2017 году из-за инцидента с японской школьницей, которую её школа принудила покрасить в чёрный её от природы немного более светлые волосы. Это требование объяснили тем, что правила школы предусматривают, чтобы у всех учеников были тёмные волосы, — то есть, красить их запрещено. У большинства японцев, действительно, очень тёмные, чёрные волосы. Однако не у всех, отмечается в статье.

Реакция на этот случай показала, что учреждения тоже меняют свои позиции. Летом ответственный за воспитание комитет Токио обещал снять запрет на окрашивание волос в школах. В экономической сфере менее строгая мода на подъёме уже не первый год — это необходимо, чтобы не проиграть в борьбе за таланты, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Сейчас именно у японских высококвалифицированных работников появились альтернативы работе в консервативных компаниях, поясняет швейцарская газета.