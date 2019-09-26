Daily Mail: компания-производитель Барби выпускает гендерно-нейтральную линейку кукол
Компания-производитель кукол Барби Mattel решила «покончить со стереотипами» и выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек, сообщает Daily Mail.
Компания-производитель кукол Барби Mattel решила «покончить со стереотипами» и выпустила гендерно-нейтральную линейку игрушек, сообщает Daily Mail.
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва попытается вернуть «в нормальное русло» условия работы российских дипломатов в США и их американских коллег в России.
В посольстве России в Мадриде сообщили о задержании в аэропорту Валенсии россиянина по запросу США. Сотрудники дипломатического ведомства заявили, что внимательно следят за ситуацией.
Россия обращается ко всем странам ООН с призывом поддержать российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, объявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Италию, Черногорию, Северную Македонию и Грецию 1—6 октября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.
Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
У России нет планов по «воссозданию Советского Союза» к 2024 году, как об этом заявлял экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен в зимнее трансферное окно продать нападающего команды Мариано Диаса.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» принял участие в челлендже, который запустил шведский форвард американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что команде необходимо продолжить победные традиции клуба.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, разработанном Минфином.
Корпорация МСП и Российско-кыргызский фонд развития заключили меморандум о взаимопонимании, передаёт «Газета.Ru».
Легкоатлет из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо помог спортсмену из Арубы Джонатану Басби добраться до финиша во время квалификационного забега на 5000 метров на чемпионате мира в Дохе.
Мемориальную доску в память о 14 погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводниках открыли и освятили в пятницу, 27 сентября, в Сестрорецке.
До 2024 года Якутия направит около 60 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.
Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда обратился к английскому футбольному клубу «Манчестер Юнайтед».
Военно-исторический фестиваль «Альминское дело» состоится 29 сентября в Бахчисарайском районе, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкультуры.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к невыдаче виз нескольким членам российской делегации в ООН.
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в фальсификации голосования за звание лучшего игрока мира.
Синоптики предупредили о сильном дожде и ветре в Ставропольском крае в выходные, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
Российский фигурист Андрей Мозалёв выиграл этап юниорского Гран-при в Загребе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал паранойей заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Москва «приложила руку» к скандалу вокруг президента Дональда Трампа.
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, заявила, что отечественным спортсменам неприятно выступать в нейтральном статусе на чемпионате мира в Дохе.
В Туле намерены создать «Музейный квартал», сообщает kp.ru. Его должны образовать в 2020 году обновлённая Казанская набережная вместе с Тульским кремлём.
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнёв уверен, что российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят никогда снова не станет пилотом Red Bull.
Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости конструктивного взаимодействия США и России, несмотря на напряжённость между двумя странами.
Комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), которым руководит владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, работает над несколькими реформами.
Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Россия на сессии Генеральной ассамблеи ООН вносит проект резолюции по укреплению контроля над вооружениями, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, выразила недовольство питанием и условиями проживания на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе.
Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах тает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на ГА ООН.
Российский полузащитник клуба французской футбольной Лиги 1 «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком мид-уика по версии WhoScored.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что КНР против размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Португальский специалист Жозе Моуринью принял участие в съёмках рекламного ролика.
Поисковики из Тюменской области рассказали подробности о сбитом подо Ржевом самолёте Пе-2 времён Великой Отечественной войны, сообщает Nashgorod.ru.
Движение по улице Толстого в Симферополе перекроют с 1 октября до 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Новосибирской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Магаданскую область поступила новая медицинская техника для онкологов, сообщает «Взгляд».
Несмотря на напряжённость между Россией и США, странам нужно конструктивно подойти к взаимодействию, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Британские СМИ выпустили материал по поводу жалоб российских болельщиков на качество трансляций Английской премьер-лиги (АПЛ).
Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей. Они состоятся в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщает сайт «Москва 24».
Против жителя Екатеринбурга завели уголовное дело по факту дебоша в самолёте, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональное УМВД.
В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу о бандитизме, покушении на похищение человека, похищении человека и вымогательстве, а также об организации покушения на убийство по найму. Об этом сообщает kp.ru.
Министерство финансов Украины назвало размер государственного и гарантированного государством долга.