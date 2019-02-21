NTD: к своему 60-летию Барби осваивает новые профессии и рынки

Знаменитая кукла Барби, которая в марте отмечает очередной юбилей, за 60 лет превратилась в достояние ценой в миллиард долларов и стала одной из самых продаваемых игрушек в мире. Многие дети считают её «идеалом», поэтому дизайнеры создают для куклы всё новые современные образы. Однако некоторые предупреждают и о негативном влиянии Барби на подрастающие поколения, передаёт NTD.

Знаменитой кукле Барби в этом году исполняется 60 лет. На выставке игрушек в Нью-Йорке в честь своего юбилея она предстанет в самых разнообразных воплощениях.

РИЧАРД ДИКСОН, президент компании Mattel: Этот год для Барби будет одним из самых эффектных и захватывающих. У неё появятся новые профессии, мы выпустим новых модных кукол, замечательные игрушечные наборы, сделаем принцесс, русалок и фей.

ДЖИМ СИЛЬВЕР, редактор веб-сайта TTPM: Барби — это достояние ценой в миллиард долларов. И главное событие для Барби в этом году — её шестидесятилетие! Каждый юбилейный год Барби насыщен событиями, как, например, это было в её пятидесятую годовщину.

Кукла впервые предстала перед публикой 9 марта 1959 года на «Американской международной выставке игрушек». Вскоре она стала одной из самых продаваемых игрушек в мире. У Барби также есть много друзей и родственников.

ДЕВОЧКА: Я просто хочу жить здесь! Потому что люблю все игрушки.

У Барби есть и критики. Они говорит, что игрушка вызывает комплекс неполноценности у детей: иногда они стремятся походить на красивую куклу с нереальными пропорциям тела, из-за чего у них может даже появиться расстройство приёма пищи. Это явление называют «синдромом Барби».

Дата выхода в эфир 18 февраля 2019 года.