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Balkan Insight: премьер Северной Македонии о сотрудничестве с Россией — Скопье не ищет альтернативу ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На македонско-российском бизнес-форуме премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что его страна, хотя и пытается расширить сотрудничество с Москвой, однако не ищет альтернативу евроатлантической интеграции, сообщает Balkan Insight. «Никакой альтернативы ЕС и НАТО нет», — добавил он при этом.
Balkan Insight: премьер Северной Македонии о сотрудничестве с Россией — Скопье не ищет альтернативу ЕС
Reuters
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что попытки расширить экономическое сотрудничество с Россией — это отнюдь не реакция на отказ Евросоюза назвать его стране дату начала переговоров по вступлению в ЕС, сообщает Balkan Insight.
 
«Это не послание. Мы работаем над улучшением наших стандартов. Мы делаем всё, чтобы принести пользу нашему народу», — подчеркнул он, выступая на македонско-российском бизнес-форуме в Скопье.
 
По словам Заева, этот форум и возобновление работы межправительственной комиссии по торговле с Москвой не означают, что Скопье ищет альтернативу евроатлантической интеграции.
 
«Никакой альтернативы ЕС и НАТО нет», — заявил он.
 
Между тем он отметил, что Северная Македония предпринимает попытки улучшить экономические связи с такими странами, как Китай, Россия и ближневосточные государства. 
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Balkan Insight Сербия Европа
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