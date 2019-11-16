Balkan Insight: премьер Северной Македонии о сотрудничестве с Россией — Скопье не ищет альтернативу ЕС

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что попытки расширить экономическое сотрудничество с Россией — это отнюдь не реакция на отказ Евросоюза назвать его стране дату начала переговоров по вступлению в ЕС, сообщает Balkan Insight.

«Это не послание. Мы работаем над улучшением наших стандартов. Мы делаем всё, чтобы принести пользу нашему народу», — подчеркнул он, выступая на македонско-российском бизнес-форуме в Скопье.

По словам Заева, этот форум и возобновление работы межправительственной комиссии по торговле с Москвой не означают, что Скопье ищет альтернативу евроатлантической интеграции.

«Никакой альтернативы ЕС и НАТО нет», — заявил он.

Между тем он отметил, что Северная Македония предпринимает попытки улучшить экономические связи с такими странами, как Китай, Россия и ближневосточные государства.