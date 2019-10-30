Economist: Западу стоит поучиться у Путина, как добиваться успеха

Ещё пять лет назад Владимир Путин был изолирован, однако сегодня он вернулся на мировую арену благодаря конфликту на Ближнем Востоке, укреплению альянса с Китаем и раздорам среди союзников по НАТО. Как пишет издание The Economist, Западу нужна мощная внешняя политика для борьбы с новым сильным человеком в мире, поэтому у Владимира Путина есть чему поучиться.

Когда пять лет назад Владимир Путин приехал в Брисбен на встречу «Большой двадцатки», он был изолирован: западные лидеры выгнали Россию из «Большой семёрки» и ввели санкции. Однако, как пишет The Economist, сегодня он вернулся на мировую арену, и в этом ему помогли конфликт на Ближнем Востоке, стратегический альянс с Китаем и разлад между союзниками по НАТО.



Как отмечает издание, именно резиденцию Путина в Сочи, а не особняк президента США во Флориде, посетил президент Турции Эрдоган, чтобы решить судьбу Сирии. Встреча с Эрдоганом закрепила доминирующее положение России на Ближнем Востоке, особенно после заключения соглашения о совместном военном контроле над курдской территорией. Ранее в этом же месяце Путин был принят наследным принцем в Саудовской Аравии, третьем по величине в мире производителе нефти. Теперь Россия, которая является второй по величине добычи нефти в мире, находится в лучшем положении, чтобы влиять на производство и цены.



Кроме того, Владимир Путин установил тесные отношения с Китаем. Путин пообещал помочь Китаю построить свою систему раннего ядерного предупреждения, и эта сделка может перевернуть глобальный баланс сил в пользу Китая.



Отношение Европы к России также меняется из-за растущего влияния Путина на Ближнем Востоке и его более тесных связей с Китаем. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия слишком важна, чтобы можно было списывать её со счетов, и что её необходимо включить в архитектуру европейской безопасности.



Как пишет автор статьи, «стране с экономикой размером с Испанию, коррупцией наравне с Папуа — Новой Гвинеей и продолжительностью жизни ниже Ливии» удалось добиться всего этого благодаря военной модернизации. За 20 лет Владимир Путин превратил российские вооружённые силы из «плохо управляемой группы бедно экипированных призывников в хорошо вооружённую преимущественно профессиональную боевую силу».



«Барак Обама установил красные линии против применения химического оружия в Сирии, но не был готов применить силу, чтобы поддержать их. В начале этого месяца Трамп оставил американских курдских союзников, выведя свои войска, когда Турция угрожала вторгнуться в северную Сирию. Путин заметил, что нежелание Запада использовать оружие создало вакуум власти. Столкнувшись с российской агрессией, Запад решает отступать», — пишет автор материала.



По его мнению, на месте Трампа или Макрона Путин бы не совершал такой ошибки. Он бы не сдавал своих позиций и искал бы слабые места, которыми можно было бы воспользоваться.



«Он хочет, чтобы Запад снял санкции и согласился с его планом остаться у власти на неопределённый срок. Но Запад не должен поощрять его авантюризм. Было бы лучше учиться — выборочно — у г-на Путина: поддерживать своих союзников, играть на своих сильных сторонах, не сгибаться под давлением и не создавать вакуум, который может заполнить соперничающая сила. Западу нужна мощная внешняя политика для борьбы с новым сильным человеком в мире», — заключает The Economist.