Der Standard: игроков возмутила антироссийская пропаганда в новой части Call of Duty

Новая часть серии компьютерных игр Call of Duty под названием Modern Warfare снискала высокую оценку у игровых издательств, сообщает Der Standard. Но обычным игрокам она пришлась не по душе. Многим не понравилась антироссийская пропаганда и то, как в ней прославляются американские военные, рассказывает австрийское издание.
Игровые издания восторженно приняли новую часть серии компьютерных игр Call of Duty под названием Modern Warfare, сообщает Der Standard. На сайте с отзывами Metacritic журналистские оценки колеблются от 86 до 100 баллов, а на игровом портале GameSpot — от 70 до 100.
Некоторые эксперты считают, что это чуть ли не самая лучшая часть серии, в которой разработчикам удалось значительно улучшить игровые механики, создать интересную одиночную кампанию и захватывающий многопользовательский режим, отмечает австрийское издание.
Однако обычные пользователи на Metacritic не присоединились к «дифирамбам» игровых издательств. Многим из них не понравилось, как в Modern Warfare прославляют американских военных. В своих отзывах они пишут, что разработчики настраивают игроков против России и во всём винят русских. По их мнению, это «антироссийская пропаганда».
YouAreNotSupposedToBeInHere: Пользователи на Metacritic не присоединились к дифирамбам. То есть, другими словами, российские тролли?
i_am_4_sale:В своих отзывах пользователи жаловались на то, что разработчики игры во всём винят русских и настраивают игроков против России. Может быть, это связано с тем, что в течение всей истории от России были только одни проблемы?
Kaptain Terror в ответ на комментарий i_am_4_sale: Тут вы правы! Мы все ещё хорошо помним, как русские скинули на невинных гражданских две ядерных бомбы.
Dirlan в ответ на комментарий i_am_4_sale:Я тоже скорее друг США, хотя и у них рыльце в пушку… Я бы сказал, что за всю историю обе страны совершили предостаточно злодеяний и ни одна из них не лучше другой…
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