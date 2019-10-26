Al Jazeera: США рискуют повторить печальную судьбу Древнего Рима

Заявление Дональда Трампа о том, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времён Древнего Рима, вызвало неоднозначную реакцию у общественности, однако, как пишет Al Jazeera, в истории с Древним Римом и нынешней политической ситуацией в США можно найти интересные совпадения. Как считает автор статьи, политический и социальный разрыв стал широко распространённым явлением в современных демократиях, поэтому из-за упрямства и нежелания добиваться политических компромиссов эти страны могут повторить печальную судьбу Римской республики.

Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серхио Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времён Древнего Рима. Как пишет Al Jazeera, данное громкое заявление американского лидера о связи США и Древнего Рима вызвало неоднозначную реакцию у общественности. Критики Трампа напомнили, что независимая Америка возникла в XVIII веке, а Рим пал в V веке. Тем не менее нашлись и те, кто выступил в защиту главы Белого дома, отметив, что ряд отцов — основателей США вдохновлялись Древним Римом при создании принципов американской политической системы. И, как пишет издание, в истории с Древним Римом и нынешней политической ситуацией можно найти интересные совпадения.

Как отмечает автор статьи, историк Эдвард Дж. Уоттс в книге «Смертная республика: как Рим погрузился в тиранию» не проводит параллели между Древним Римом и современными империями, но читатели и комментаторы часто делают это сами. Со своей стороны автор говорит, что «вечной империи не существует. Она живет ровно столько, сколько хотят её граждане».

В своей книге Уоттс представляет свою версию падения Римской республики, которая объясняет крах демократии и подъём авторитарной Римской империи. По словам автора, в период расцвета Рим был единственной демократической силой в мире благодаря институтам власти, парламенту и ведению политических переговоров на основе компромисса.

Но к 130 г. до н. э. римские лидеры всё чаще стали прибегать к авторитарным решениям и устранять своих противников. Нарушение баланса в политической конкуренции привело к увеличению насилия. Римская политика стала опасной игрой, в которой победитель получал всё, а проигравшие платили своими жизнями. Страна стала ареной разрушительных гражданских войн, которые в итоге привели к краху Римской республики и появлению Римской империи во главе с Октавианом Августом, ставшим первым римским императором после убийства Юлия Цезаря.

Падение Римской республики было неизбежным следствием того, что простые граждане поддержали или отказались выступать против таких людей, как Сулла, Марий, Цезарь и Август, которые постепенно разрушали демократические институты. В конце концов, Римская республика умерла от тысяч маленьких ран, нанесённых римлянами, которые считали её бессмертной.

Как заключает автор статьи, в своей книге Уоттс показывает трещины в устройстве республики: римская политическая система основывалась на консенсусе, но некоторые люди начали поощрять насилие для быстрого достижения целей. Это привело к серьёзному кризису, который в конечном итоге вылился в гражданскую войну и приход к власти императора Августа.

«Политический и социальный разрыв стал широко распространённым явлением в современных демократиях. Из-за упрямства, отказа от консенсуса и нежелания добиваться политических компромиссов эти страны могут повторить судьбу Римской республики», — заключает автор материала.