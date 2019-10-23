112: посол Украины в Германии призвал бундестаг признать голодомор геноцидом

03:00
Чавушоглу рассказал о посреднической роли России в Аданском соглашении
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о посреднической роли России в выполнении условий Аданского соглашения между Турцией и Сирией.
03:00
Переговоры президентов России и Египта назвали конструктивными
Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси по возобновлению авиасообщения между странами прошли конструктивно.
03:00
Макгрегор сделал прогноз на возможный бой Нурмагомедова и Фергюсона
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился ожиданиями от возможного поединка между действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
03:00
Опубликовано видео с места убийства пяти человек в Ростовской области
Следственный комитет России опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
03:00
В Англии найден грузовик с 39 трупами
39 человек найдены мёртвыми в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии (графство Эссекс), передаёт Sky News.
03:00
Макгрегор заявил, что переоценил навыки борьбы Нурмагомедова
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что переоценил навыки борьбы действующего обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Истребитель ВКС взял на сопровождение бомбардировщик США в Чёрном море
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение.
03:00
В МИД Турции заявили о намерении сохранить присутствие в Сирии
Завершение военной операции «Источник мира» не означает, что Турция полностью уйдёт из Сирии. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu.
03:00
Начались испытания нагрузкой ж/д части Крымского моста
Строители начали испытания тяжёлыми железнодорожными составами железнодорожной части моста через Керченский пролив.
03:00
Ласицкене отпраздновала победу на Всемирных военных играх с российским флагом
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала свою победу в прыжках в высоту на Всемирных военных играх в китайском Ухане с российским флагом.
03:00
В Татарстане выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в Татарстане по сравнению с прошлым годом выросла на 5,4%.
03:00
Менеджер Волкова считает, что поединок с Харди повысит известность российского бойца
Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова Иван Банников выразил уверенность, что поединок с американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве повысит популярность его клиента в США.
03:00
В Татарстане представят новую концепцию центра по разведению барсов
В Татарстане представят обновлённую концепцию центра по разведению барсов.
03:00
Пять человек погибли от отравления газом под Челябинском
В результате отравления угарным газом в жилом доме посёлка Роза Коркинского района Челябинской области погибли пять человек, ещё двое госпитализированы.
03:00
Теннисистка Клейстерс отреагировала на смерть чемпионки Паралимпиады Верворт
Четырёхкратная победительница теннисных турниров Большого шлема в одиночном разряде Ким Клейстерс прокомментировала новость о смерти чемпионки Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт.
03:00
В Госдуме оценили слова Зеленского по встрече «нормандской четвёрки»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров стран нормандского формата в ближайшее время.
03:00
Задержан подозреваемый по делу о перестрелке в Ростовской области
В Следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемого в причастности к перестрелке в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек.
03:00
СМИ: Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет бывший игрок NFL
Соперником российского бойца смешанного стиля Александра Волкова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Москве станет бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) американец Грег Харди.
03:00
Полиция проводит спецоперацию на юге Франции
Полиция проводит спецоперацию в коммуне Сен-Рафаэль департамента Вар на юге Франции, сообщают правоохранительные органы в Twitter.
03:00
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
03:00
Чемпионка Паралимпиады-2012 скончалась в результате эвтаназии
Победительница Паралимпийских игр 2012 года бельгийка Марике Верворт умерла в возрасте 40 лет в результате эвтаназии.
03:00
Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы
Россия завершила поставку Анголе истребителей Су-30К по контракту, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
03:00
В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре
Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
03:00
В Кремле заявили о риске попадания курдов «под каток турецкой армии»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о риске попадания курдов «под каток турецкой армии», отметив предательство Соединёнными Штатами курдов.
03:00
Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе американец Джон Джонс отреагировал на вызов соотечественника Тони Фергюсона.
03:00
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления. Она записала несколько видео из машины скорой помощи и опубликовала их в Instagram.
03:00
Рубль растёт к евро
На открытии торгов в среду, 23 октября, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Эксперт по кибербезопасности дал советы по защите от кражи денег
Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал RT, как обезопасить себя от кражи денег с использованием программ удалённого доступа на мобильные телефоны.
03:00
Ласицкене установила рекорд Всемирных военных игр в прыжках в высоту
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Всемирных военных играх в китайском Ухане.
03:00
Биатлонистка Подчуфарова высказалась о своём решении выступать за сборную Словении
Россиянка Ольга Подчуфарова прокомментировала своё решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении по биатлону.
03:00
Уволен глава департамента соцзащиты Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.
03:00
Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский
Отравление неизвестным веществом могло стать причиной гибели трёх человек на руднике Таймырский в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
03:00
Тренер «Ювентуса» отметил игру Алексея Миранчука в матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с «Локомотивом» рассказал, кто ему понравился в составе российского клуба.
03:00
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Багдад
Глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Багдад с необъявленным визитом, у него запланированы встречи с премьер-министром и министром обороны Ирака.
03:00
Капелло считает, что Гилерме ошибся при втором голе «Ювентуса» в матче ЛЧ
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о прошедшем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом».
03:00
Посольство России обратилось в Госдеп из-за задержания Билалова
Посольство России в США направило запрос в Госдепартамент после сообщений о задержании экс-главы «Курортов Северного Кавказа», бывшего вице-президента российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова.
03:00
В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020
В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
03:00
Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
03:00
«Лейкерс» уступил «Клипперс» в НБА, несмотря на 18 очков Джеймса
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Клипперс» на старте нового сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Неизвестный ограбил салон связи в Москве
Неизвестный мужчина ограбил салон связи на северо-востоке Москвы на сумму более 730 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД столицы.
03:00
«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, победив «Бока Хуниорс» по сумме двух матчей
Аргентинский «Ривер Плейт» в ответном матче в дерби уступил «Бока Хуниорс» в 1/2 финала Кубка Либертадорес, но вышел в финал турнира.
03:00
Число госпитализированных после ЧП под Красноярском выросло до 18
Число госпитализированных в результате прорыва дамб в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 18 человек, передаёт ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
03:00
«Торонто» взял верх над «Нью-Орлеаном» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
«Флорида» одолела «Питтсбург» в НХЛ, Бобровский совершил 21 сейв
«Флорида Пантерз» переиграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 23 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Россия строит специальный космический корабль для туристов
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).
03:00
В районе прорыва дамбы в Красноярском крае работают водолазы
Водолазы проводят обследование мест, которые затопило после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
03:00
Два человека погибли при наезде машины на протестующих в Чили
Два человека погибли и 19 пострадали в результате наезда автомобиля на группу демонстрантов в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас.
03:00
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» поставлять газ в ДНР и ЛНР
Правительство Украины обязало НАК «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках без учёта задолженности за топливо.