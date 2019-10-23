112: посол Украины в Германии призвал бундестаг признать голодомор геноцидом

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал бундестаг признать голодомор геноцидом украинцев. Как сообщает «112 Украина», Мельник добавил, что сам факт парламентских слушаний по данному вопросу — это уже «большая дипломатическая победа».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал бундестаг признать голодомор геноцидом украинцев, передаёт «112 Украина».

«Мы призываем депутатов бундестага — как из фракций коалиции, так и оппозиции — максимально ответственно и взвешенно подойти к рассмотрению вопроса о признании голодомора. Это рассмотрение, очевидно, займёт не одну неделю и не один месяц», — заявил дипломат.

Он отметил, что решение по голодомору будет принимать не правительство, а именно бундестаг, и сам факт парламентских слушаний по данному вопросу — это уже «большая дипломатическая победа».

Как напоминает издание, петиция на сайте немецкого бундестага о признании голодомора на Украине в 1932—1933 годах геноцидом, которая появилась в мае 2019 года, собрала свыше 56 тыс. подписей. 21 октября документ обсуждали на открытом заседании петиционного комитета бундестага, членами которого являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.