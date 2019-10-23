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112: посол Украины в Германии призвал бундестаг признать голодомор геноцидом

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал бундестаг признать голодомор геноцидом украинцев. Как сообщает «112 Украина», Мельник добавил, что сам факт парламентских слушаний по данному вопросу — это уже «большая дипломатическая победа».
112: посол Украины в Германии призвал бундестаг признать голодомор геноцидом
Reuters
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал бундестаг признать голодомор геноцидом украинцев, передаёт «112 Украина». 
 
«Мы призываем депутатов бундестага — как из фракций коалиции, так и оппозиции — максимально ответственно и взвешенно подойти к рассмотрению вопроса о признании голодомора. Это рассмотрение, очевидно, займёт не одну неделю и не один месяц», — заявил дипломат.
 
Он отметил, что решение по голодомору будет принимать не правительство, а именно бундестаг, и сам факт парламентских слушаний по данному вопросу — это уже «большая дипломатическая победа».
 
Как напоминает издание, петиция на сайте немецкого бундестага о признании голодомора на Украине в 1932—1933 годах геноцидом, которая появилась в мае 2019 года, собрала свыше 56 тыс. подписей. 21 октября документ обсуждали на открытом заседании петиционного комитета бундестага, членами которого являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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