Немецкий депутат: МИД Германии не хочет портить отношения с Россией из-за голодомора

МИД Германии выступает против того, чтобы бундестаг проголосовал за петицию о признании голодомора геноцидом украинцев из-за нежелания портить отношения с Россией. Как заявил в интервью Deutsche welle член петиционного комитета бундестага, депутат от правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц, МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие «геноцид» не было определено до 1951 года.
Из-за нежелания портить отношения с Россией МИД Германии выступает против того, чтобы бундестаг проголосовал за петицию о признании голодомора геноцидом украинцев. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил член петиционного комитета бундестага, депутат от правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц.
«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие «геноцид» не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент очень технократический. То же самое касается и другого аргумента — что, кроме украинцев, этот искусственно устроенный голод предполагал и других жертв, в частности, в России, на Кавказе», — отметил Фаатц.
Политик считает, что это решение МИД основано на нежелании создавать новые темы для конфронтации с Россией.
Петиция на сайте немецкого бундестага о признании голодомора на Украине геноцидом, которая появилась в мае этого года, собрала более 56 тыс. подписей. 21 октября документ обсуждали на открытом заседании петиционного комитета бундестага, членами которого являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.
Вместе с тем, говорит Фаатц, вероятнее всего, петиционный комитет не передаст петицию в МИД с просьбами воплотить её в жизнь. Несмотря на то что и Фаатц, и его коллеги считают непризнание голодомора неправильным, скорее всего, большинства голосов для принятия петиции в бундестаге не найдётся.
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