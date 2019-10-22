1+1: юморист Сивохо будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса

03:00
Вратарь «Коньяспора» был удалён на 11-й секунде матча чемпионата Турции
Голкипер турецкого «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на 11-й секунде матча местного чемпионата с «Йени Малатьяспор» (0:2).
03:00
СК возбудил новые дела по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса
Главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
03:00
Синоптики прогнозируют аномально тёплую погоду в Москве
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается на этой неделе в столичном регионе.
03:00
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, запланированным на 28 октября. Об этом сообщили в российском Минэнерго.
03:00
Хоккеист «Авангарда» Клинкхаммер рассказал о том, что говорят о России в Северной Америке
Форвард «Авангарда» Роб Клинкхаммер заявил, что в Северной Америке пугают людей рассказами о России и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.
03:00
СМИ: Соперник Волкова на московском турнире UFC снялся из-за проблем со здоровьем
Бразильский боец смешанных единоборств Джуниор дос Сантос не примет участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
03:00
Эрдоган заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии
Турция возобновит операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договорённости по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
03:00
На Украине уволят более 200 отказавшихся от переаттестации прокуроров
Генеральная прокуратура Украины объявила об увольнении 218 прокуроров, которые отказались участвовать в процедуре переаттестации или подали заявления, не соответствующие установленной форме.
03:00
Экс-чемпион UFC: Макгрегор разрушил свой образ крутого парня в бою с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнки Эдгар прокомментировал противостояние обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора.
03:00
Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб
Президент Сирии Башар Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб, сообщает SANA.
03:00
На Украине завели дело после гибели экс-министра при падении вертолёта
Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с падением вертолёта в Полтавской области, в результате которого погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
03:00
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
03:00
Источник: на этой неделе WADA не примет решение по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на этой неделе не будет принимать решение по санкциям в отношении России за возможные изменения в базе данных московской лаборатории.
03:00
Осуждённого экс-премьера Пакистана экстренно доставили в больницу
Бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, осуждённого на десять лет по делу о коррупции, в экстренном порядке доставили из тюрьмы в больницу из-за повышенного уровня тромбоцитов в крови.
03:00
«Локомотив» подписал шведского хоккеиста Пяярви
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» из Ярославля подписал 28-летнего шведского форварда Магнуса Пяярви.
03:00
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно
В Росморречфлоте прокомментировали сообщения о том, что российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии.
03:00
Число заключённых в России обновило исторический минимум
Число осуждённых, содержащихся в исправительных колониях, в течение года снизилось на 6% — до 434 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России.
03:00
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
03:00
СМИ: «Барселона» и «Атлетико» урегулировали конфликт по делу Гризманна
«Барселона» доплатила мадридскому «Атлетико» за переход французского форварда Антуана Гризманна.
03:00
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
На постояльцев хостела в Новой Москве с ножом напал заместитель администратора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
03:00
Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК
Дело, возбуждённое по факту прорыва дамб в Красноярском крае, передано в центральный аппарат Следственного комитета.
03:00
«Амур» оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы тренера арбитру
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» оштрафован за поведение главного тренера команды Александра Гулявцева, который угрожал арбитру Виктору Гашилову в матче с «Динамо» (1:5).
03:00
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.
03:00
Джордан считает, что Карри недостоин включения в Зал славы баскетбола
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан оценил вклад разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в развитие игры.
03:00
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии, сообщает Центральное управление службы спасения Норвегии в Twitter.
03:00
Названа причина отравления рабочих на НПЗ в Оренбургской области
Причиной отравления рабочих на Орском нефтеперерабатывающем заводе в Оренбургской области стал выброс сероводорода, сообщили на предприятии.
03:00
«Даллас» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» обыграл «Оттаву Сенаторз».
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов 22 октября рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
03:00
Первый номер драфта НБА Уильямсон пропустит до двух месяцев из-за травмы
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон перенёс операцию и выбыл на срок до восьми недель.
03:00
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД России.
03:00
Тарасенко назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был назван второй звездой завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
В Татарстане уволилась педагог, обвинённая в заклеивании детям ртов
В Татарстане уволилась учительница школы Альметьевска, которую родители обвинили в том, что она заклеила первоклассникам рты скотчем за разговоры во время урока. Об этом сообщили в районном управлении образования.
03:00
По факту убийства двух человек в хостеле в Новой Москве возбудили дело
По факту обнаружения тел мужчины и женщины в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по городу Москве.
03:00
Кунченко: я бы подрался с Масвидалем и за счёт него раскрутился
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Кунченко заявил, что хотел бы встретиться в бою с американцем Хорхе Масвидалем.
03:00
Российский боец UFC объяснил, почему Фергюсон не опасен для Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко выразил мнение, что американец Тони Фергюсон не является опасным соперником для чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров.
03:00
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш».
03:00
В Хакасии прошли похороны троих погибших при прорыве дамбы
В Хакасии во вторник, 22 октября, состоялись похороны троих погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом РИА Новости рассказал глава Ширинского района Сергей Зайцев.
03:00
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
03:00
Названа самая бесполезная бытовая техника
Согласно данным опроса, проведённого Hi-Tech Mail.ru, около 18% респондентов назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
03:00
Новый император Японии официально вступил на престол
В Токио состоялась официальная церемония интронизации японского императора Нарухито. На мероприятии присутствовали делегаты из более 180 стран, а также порядка 2 тыс. гостей.
03:00
Ущерб от протестных акций в Барселоне может составить €2,7 млн
По предварительным оценкам властей Барселоны, ущерб от протестных акций может составить €2,7 млн, пишет El País.
03:00
Трамп поздравил Трюдо с победой на парламентских выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил премьера Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах.
03:00
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 октября
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Российские вертолёты прилетели на бывшую базу США в Ракке
Российские вертолёты Воздушно-космических сил приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее была американская база.
03:00
В Новой Москве задержан убивший двух человек мужчина
В Новой Москве задержан мужчина, который убил двух человек и ранил ещё четырёх, когда пришёл к знакомым занять денег.
03:00
В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения
В России выросла доля домашних хозяйств, чьих доходов хватает на еду и одежду, однако не хватает на покупку товаров длительного пользования, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
03:00
Партия Трюдо не набирает абсолютное большинство в парламенте
Либеральная партия премьера Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не набирает абсолютное большинство в 170 мандатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии.