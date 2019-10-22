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1+1: юморист Сивохо будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса

Материал представлен в переводе ИноТВ
Юморист, шоумен и бывший игрок КВН Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как передаёт «1+1», на своей должности артист будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

Пополнение в Совете национальной безопасности и обороны: шоумен Сергей Сивохо, в прошлом игрок КВН, а сегодня тренер одного из юмористических шоу, стал советником секретаря СНБО Алексея Данилова, который тоже когда-то был президентом клуба КВН. 

Своим назначением Сивохо похвастался на странице в Facebook и показал фотографию нового удостоверения, датированного ещё 18 октября. 

По словам 50-летнего юмориста, на новой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса, где и родился артист. 
 
Пока неизвестно, будет ли получать Сивохо официальную зарплату за свои советы. На внеочередных выборах в Верховную раду Сивохо туда не попал.
 
Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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