1+1: юморист Сивохо будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса

Юморист, шоумен и бывший игрок КВН Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как передаёт «1+1», на своей должности артист будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

Пополнение в Совете национальной безопасности и обороны: шоумен Сергей Сивохо, в прошлом игрок КВН, а сегодня тренер одного из юмористических шоу, стал советником секретаря СНБО Алексея Данилова, который тоже когда-то был президентом клуба КВН.

Своим назначением Сивохо похвастался на странице в Facebook и показал фотографию нового удостоверения, датированного ещё 18 октября.

По словам 50-летнего юмориста, на новой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса, где и родился артист.

Пока неизвестно, будет ли получать Сивохо официальную зарплату за свои советы. На внеочередных выборах в Верховную раду Сивохо туда не попал.

Дата выхода в эфир 22 октября 2019 года.