FAZ: к 60-летию Барби создатели куклы приготовили фанатам особенный подарок

К 60-летию Барби компания-производитель подготовила для фанатов легендарной куклы нечто особенное, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как уточняется в сюжете на сайте немецкого издания, желающие смогут переночевать в «доме мечты Барби», заплатив при этом всего $60.

К 60-летию Барби производитель легендарной куклы подготовил нечто особенное.

В сотрудничестве со всемирно известным онлайн-порталом Airbnb, на котором можно недорого арендовать временное жильё, компания предлагает желающим переночевать в доме мечты Барби человеческих размеров.

Одна ночь обойдётся в сумму 60 долларов США. Постояльцы при этом могут пользоваться бассейном с водной горкой, посмотреть фильм в домашнем кинотеатре и заняться спортом.

И, конечно же, для истинных фанатов предусмотрена гардеробная комната Барби.

Зарезервировать номер можно, однако, только с 27 по 29 октября.

Дата публикации 18 октября 2019 года.