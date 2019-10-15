WSJ: своим ракетным арсеналом Иран показывает США, что не будет «мальчиком для битья»

Начиная с 1988 года Иран значительно увеличил свой ракетный арсенал, что ставит под угрозу большое количество американских военных объектов, пишет The Wall Street Journal. На территории Исламской республики и союзных ей государств развёрнуты сотни баллистических и крылатых ракет. По мнению эксперта Эрика Брюэера, цель Тегерана состоит в том, чтобы показать, что он не будет «мальчиком для битья».

Заявление США о поставке дополнительных систем ПВО Саудовской Аравии обостряет противостояние Эр-Рияда с Ираном, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Исламская республика сильно поменялась, с тех пор как США в последний раз открыто конфликтовали с ней в 1988 году: теперь на вооружении иранской армии состоят тысячи ракет, многие из которых способны преодолевать саудовские противоракетные системы. Кроме того, Иран обладает многочисленной армией и силами специального назначения, которые могут быть поддержаны резервами и бойцами парамилитаристских организаций. Таким образом, иранская военная мощь является угрозой для множества американских военных объектов, пишет The Wall Street Journal.

Иран отрицает свою причастность к атакам на саудовские нефтяные заводы 14 сентября, напоминает The Wall Street Journal, однако если обвинения Вашингтона и Эр-Рияда правдивы, то Иран, будучи под санкциями, показал свои намерения и возможность наносить ответные удары. Некоторые эксперты полагают, что при атаках на саудовские заводы были задействованы новейшие иранские ракеты «Сумар»: дальность их полёта составляет около 1200 миль.

Согласно данным вашингтонского центра стратегических и международных исследований, армия Ирана насчитывает 500 000 солдат: кроме того, из резерва могут быть призваны ещё 350 000, а численность бойцов парамилитаристских организаций достигает 1,5 млн человек. Кроме того, 8 лет боёв в Сирии позволили иранским вооружённым накопить боевой опыт.

The Wall Street Journal пишет, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на Тегеран, пытаясь склонить его к заключению новой ядерной сделки, которая будет также ограничивать иранскую ракетную программу. Дополнительные поставки американских вооружений в Саудовскую Аравию включают в себя ЗРК Patriot а также системы ПРО THAAD: издание отмечает, что несколько установок Patriot не смогли предотвратить сентябрьские атаки на саудовские заводы и пока неизвестно, способны ли системы THAAD предоставить лучшую защиту.

Основным типом ракет иранских вооружённых сил является «Шахаб-3» с дальностью полёта 600 миль, информирует издание. Кроме того, на территории Ирана развёрнуты несколько сотен баллистических и крылатых ракет: по словам представителей США, Тегеран также разместил подобные вооружения на территории Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.

Как отмечает The Wall Street Journal, подобный ракетный арсенал повышает опасность военного столкновения с Ираном. «Цель Ирана заключается в том, чтобы показать, что он не будет мальчиком для битья. Я не думаю, что Иран определился с тем, насколько далеко он собирается зайти. Они попробуют определить допустимый предел по ходу дела», — приводит издание слова Эрика Брюэра, эксперта из вашингтонского центра стратегических и международных исследований.