DT: слишком ценен и хрупок — итальянский суд не отпустил «Витрувианского человека» Да Винчи на выставку в Лувр

Итальянский суд удовлетворил ходатайство ассоциации культурного наследия о запрете на вывоз шедевра Леонардо да Винчи в Лувр, где в конце октября откроется выставка к 500-летию со дня смерти художника, пишет The Daily Telegraph. Среди приведённых аргументов указывалось, что «Витрувианский человек» — слишком хрупкое и ценное произведение, чтобы перевозить его на дальние расстояния.

Итальянский суд отменил вывоз знаменитого рисунка Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» на выставку в Лувр, сообщает The Daily Telegraph. Всемирно известное произведение искусства должно было стать частью открывающейся в конце этого месяце выставке, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника.

Как рассказывает издание, правительство Италии договорилось отправить в Париж это рисунок вместе с другими произведениями Леонардо и Рафаэля, однако ассоциация культурного наследия Italia Nostra («Наша Италия») выступила против такого решения. Она объяснила это тем, что «Витрувианский человек» — слишком ценный и хрупкий экспонат, чтобы его перевозить. В Галереи Академии в Венеции он обычно хранится в камере с климат-контролем и очень редко участвует в выставках. Во вторник административный трибунал региона Венето удовлетворил ходатайство ассоциации и приказало отложить вывоз всех шедевров живописи до дальнейшего рассмотрения суда 16 октября, за неделю до открытия выставки.

Ультраправые политики приветствовали такое решение, отмечает британская газета. По их мнению, временное предоставление Франции самого знаменитого рисунка Леонардо является «недопустимым и постыдным», как выразился Гаэтано Настри, депутат от партии «Братья Италии». Он считает, что «Витрувианский человек» является бесценным выражением «культурных корней и национальной идентичности» Италии, который благодаря региональному суду останется в стране. В то же время министр культуры Италии заявила, что процедура вывоза шедевра была полностью прозрачной, а решение суда является «невразумительным».

Отложенное исполнение договорённостей стало последним витком долгого и запутанного процесса, подчёркивает The Daily Telegraph. Изначально отправку шедевра два года назад согласовало левоцентристское правительство Паоло Джентилони, однако после его отставки в марте прошлого года его отменила популистская коалиция из Движения пяти звёзд и ультраправой «Лиги». Как заявил заместитель министра культуры, «Леонардо был итальянцем, он только умер во Франции».

После того, как в августе коалиция распалась и ей на смену пришла другая, менее жёсткая коалиция между Движением пяти звёзд и левоцентристской Демократической партией, соглашение было восстановлено. В этом видели потепление отношений между Римом и Парижем после нескольких месяцев напряжённости, спровоцированной популистами. Теперь же исполнение договорённостей снова под угрозой, по крайней мере, до 16 октября.