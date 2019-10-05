Welt: Германия опередила весь мир по расходу бумаги — всему виной торговля в интернете

03:00 «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, обыграв «Тамбов» Казанский «Рубин» одержал победу над «Тамбовом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Вице-премьер Борисов встретится в Каракасе с Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Каракас, где должен провести встречу с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщили в аппарате зампреда российского правительства.

03:00 Мане достиг отметки в 50 голов в 100 матчах за «Ливерпуль» в АПЛ Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане достиг отметки в 50 голов за клуб в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 Помпео заявил, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить президента Дональда Трампа от власти.

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03:00 Хохлов об отставке из «Динамо»: у меня не получилось исправить положение Российский специалист прокомментировал своё решение подать в отставку с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».

03:00 СК начал проверку по факту обвала грунта на стройплощадке в Москве Следственный комитет России начал проверку по факту обвала грунта на строительной площадке в Москве. Ведомство уточняет информацию о числе пострадавших, сообщили в пресс-службе городского главка СК.

03:00 «Металлург» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 СМИ: Кононов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо» Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов является одним из кандидатов на аналогичную должность в столичном «Динамо».

03:00 В английском Девоне более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом В английском графстве Девон перевернулся двухэтажный автобус, в результате происшествия пострадали более 10 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News.

03:00 В «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна Омский хоккейный клуб «Авангард» выступил по поводу ситуации с публикацией недостоверной информации о смерти бывшего хоккеиста команды Самвела Мнацяна.

03:00 «Динамо» объявило об отставке Хохлова Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

03:00 МИД России призвал избегать мест скопления людей в Гонконге из-за митинга МИД России порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в связи с возможными беспорядками в Гонконге.

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03:00 Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США Президент Украины Владимир Зеленский оказался втянутым во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах, высказал мнение премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире «Россия 1».

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03:00 Посольство России: Тегеран не подтвердил скорое освобождение Юзик Посольство России в Тегеране запросило у МИД Ирана разъяснения в связи с задержанием в отеле города российской журналистки Юлии Юзик. Иранская сторона пока не подтвердила дипмиссии информацию о её скором освобождении.

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