Welt: Германия опередила весь мир по расходу бумаги — всему виной торговля в интернете

Расход бумаги и картона на душу населения в Германии превышает показатели всех промышленно развитых и развивающихся стран из G20, сообщает Welt. При этом сильнее всего за последнее время увеличился расход бумажных упаковок. Связано это с существенным ростом объёмов торговли в интернете, объясняет немецкий телеканал.
По данным немецких властей, расход бумаги и картона на душу населения в Германии выше, чем в любой другой промышленно развитой или развивающейся стране из G20. Как сообщает газета Saabrücker Zeitung, в прошлом году этот показатель достиг 241 килограммов.
Даже США заняли только второе место со своими 211 килограммами. Сильнее всего увеличился расход бумажных упаковок. Сейчас этот показатель составляет 96 килограммов на душу населения. В 1991 году он составлял приблизительно 70 килограмм. Причина происходящего заключается в существенном увеличении объёма торговли в интернете.
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