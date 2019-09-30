Handelsblatt: «Екатерининский форум» должен придать импульс отношениям между Россией и Германией

Российско-немецкий «Екатерининский форум», проходящий в федеральной земле Саксония-Анхальт, призван привлечь внимание к трудностям, возникающим из-за санкций, а также стать площадкой сотрудничества между российским и немецким бизнесом, придав импульс российско-немецким отношениям, пишет Handelsblatt. По словам председателя российско-немецкой внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, немецкая экономика остаётся надёжным мостом между Россией и Германией, несмотря на не самые лучшие политические отношения Берлина и Москвы.
Федеральная земля Саксония-Анхальт в роли мостика сотрудничества между Россией и Германией: на организованном в городе Цербст российско-немецком «Екатерининском форуме» собираются привлечь внимание к трудностям, возникающим из-за санкций, а также открыть новые возможности, пишет Handelsblatt.
В официальном заявлении земельной канцелярии Саксонии-Анхальт было отмечено, что многие представители местного среднего и малого бизнеса имеют тесные связи с Россией, однако проблемой для них являются санкции. «Целью форума является создание контактов для заключения будущих сделок и придания нового импульса давней традиции российско-немецких отношений», — приводит издание заявление Министерства экономики Саксонии-Анхальт.
По словам председателя российско-немецкой внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, несмотря на то что политические отношения между Россией и Германией остаются сложными и напряжёнными, немецкая экономика по-прежнему является стабильным мостом между двумя странами. Он также добавил, что Россия, невзирая на все сложности, остаётся привлекательным местом для инвестиций и экономическое сближение стало бы выгодным для обеих сторон, однако санкции удерживают многие немецкие предприятия от инвестиций в российские проекты.
Handelsblatt отмечает, что антироссийские санкции прежде всего ударили по Восточной Германии. К примеру, с 2013-го по 2018 год объёмы торговли между Россией и Саксонией-Анхальт упали на 24%. При этом Россия остаётся на первом месте среди импортёров федеральной земли, поставляя продукции на сумму €4,9 млрд.
По мнению представителей бизнеса, интенсивная торговля между Россией и Саксонией-Анхальт поможет углубить экономические связи. В земельной канцелярии отметили, что не ожидают быстрых решений, а рассчитывают на постепенное сближение между Россией и Германией.
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