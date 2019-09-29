«Диалог на глазах у царицы»: в родном городе Екатерины II пройдёт немецко-российский форум

В родном городе Екатерины II Цербсте пройдёт немецко-российский форум, на котором встретятся предприниматели из обеих стран, сообщает Volksstimme. На мероприятии будут обсуждаться перспективы экономического, политического сотрудничества, а также совместной работы в сфере культуры. «Екатерининский форум» поможет навести мосты в отношениях России и Германии, убеждены организаторы.

После успешной премьеры в 2018 году предприниматели из Германии и России вновь встретятся для переговоров в Цербсте, родном городе Екатерины II, сообщает Volksstimme. В ходе «диалога на глазах у царицы» они обсудят перспективы экономического, политического сотрудничества, а также совместной работы в сфере культуры, поясняет немецкое издание.

Так называемый «Екатерининский форум» проходит по инициативе города Цербст и при содействии Министерства экономики, науки и цифровых технологий в федеральной земле Саксония-Анхальт. К тому же накануне мероприятия пройдёт Большой Екатерининский бал — впервые за границей России. Все билеты на него уже распроданы. Оно должно помочь навести мосты в отношениях России и Германии, объясняют организаторы.

В качестве представителя Госдумы на немецко-российском форуме будет присутствовать Андрей Леонидович Ветлужских. «Я уверен, что форум создаст хорошие условия для новых экономических и культурных проектов, которые нужны нашим странам, особенно нашим городам Цербсту и Екатеринбургу. «Екатерининский форум» — это полезная платформа для тех, кто занимается совместными проектами в сфере экономики и культуры. Форум также полезен для гуманитарных проектов, все из которых поспособствуют лучшему взаимопониманию в нашем сотрудничестве».

Мэр Цербста Андреас Диттман убеждён в том, что таки форумы приведут к разрядке в отношениях ЕС, Германии и России. «Я не вижу никакой достойной альтернативы переговорам, особенно когда складывается впечатление, что ситуация зашла в тупик». По его словам, место проведения мероприятия и его название подчёркивают, насколько глубоко уходят корнями в историю отношения Германии и России. «Тот факт, что инициатива исходит не от правительственного учреждения или экономического союза, а от коммуны, подчёркивает, что немецко-российские отношения касаются всех нас, и что мы не должны оставаться только наблюдателями — в том числе и на уровне общин», — подчеркнул он.

Инициативу приветствовал и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелоф: «Несмотря на все разногласия, которые без сомнения существуют между ЕС и Россией, также есть многое, что нас объединяет». «К тому же Россия — часть Европы, территория которой охватывает не только ЕС. В Европе мы сможем жить друг с другом нормально и в согласии только вместе с Россией», — подчеркнул немецкий политик.