Welt: Путин шантажирует Запад «китайским шоу»

На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин показал, что Россия может обойтись без Европы и сделать своим основным иностранным партнёром Китай. По версии немецкой газеты Die Welt, уже в том, как российский лидер обращается со своим китайским коллегой, просматривается попытка Москвы шантажировать Запад: если европейские санкции сохранятся, Россия прекрасно справится и без тесного сотрудничества с ЕС и сделает ставку на развитие торговых связей с Пекином.

«Китайское шоу Путина выглядит как шантаж Запада», — пишет немецкая газета Die Welt. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин показал, что может полагаться на Китай в качестве партнёра, если европейцы не отменят свои санкции. При этом он может рассчитывать на немецкую экономику, отмечает издание.

На этой неделе президент Путин особенно тонко провёл соревнование между Европой и Китаем за роль важнейшего делового партнёра России, утверждает автор статьи Эдуард Штайнер. В том, как лидер Кремля принимает главу китайского государства Си Цзиньпина и его делегацию, превышающую 1 тыс. человек, на крупнейшем в России экономическом событии года, можно разглядеть шантаж в отношении Запада, считает немецкий журналист.

«Совершенно очевидно, они хотят показать, что Россия может обойтись и без Европы», — заявил участник форума и член наблюдательного совета российского концерна в беседе с Die Welt, пожелавший остаться неназванным.

Как отмечается в статье, Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином ещё в четверг, а в пятницу они оба приняли участие в форуме перед тысячами национальных и международных представителей экономической сферы. На фоне зашедших в тупик отношений с ЕС Путин недвусмысленно изложил свою позицию, пишет немецкая газета.

Да, есть надежда, что после европейских выборов что-то изменится в отношении к России: если санкции ЕС будут сняты, Россия также отменит торговое эмбарго на продукты из Европы. «То есть, сначала вы, потом мы», — резюмирует журналист издания. Некоторые силы в России относятся к ситуации иначе. Так, «глава либерального лагеря» Алексей Кудрин выступает за то, чтобы геополитическая напряжённость была преодолена, а также за сближение обеих сторон, пишет Die Welt.

Российский миллиардер, не пожелавший, чтобы его имя называли в статье, сообщил изданию, что время для перемен пришло: «Бизнесменам с обеих сторон всё это безумие в политике стоит поперёк горла». Санкции осложняют заключение сделок с Западом. С тех пор как они были введены пять лет назад, они сильно ударили по российскому торговому обороту с Европой, в то время как торговля России с Китаем в последнее время стремится к рекордным высотам.

Среди всех иностранных коллег Путин — его ближайший и самый хороший друг, заявил председатель Компартии КНР Си. Если западные санкции в отношении России подтолкнули Москву к Китаю, то разразившийся теперь торговый конфликт США с Китаем подтолкнул Пекин к России, уверяет немецкая газета.

Несмотря на санкции, немецкие компании инвестировали в Россию более €3 млрд, а это максимальный показатель с финансового кризиса 2008-2009 годов. Но для совместного бизнеса необходимы сложные инструменты, которые каждая страна пытается оформить для себя. Поэтому Германия и Россия впервые за несколько лет снова договорились о совместном документе по более тесному экономическому сотрудничеству.

В пятницу министр экономики Германии Петер Альтмайер и его российский коллега Максим Орешкин подписали документ, представляющий собой декларацию «Партнёрства для эффективности». Подразумевается, что немецкие технологии должны помочь «зачастую отсталой российской экономике», — например, новыми машинами — стать способной удержаться на плаву в будущем, поясняет Die Welt. Тем не менее, ряд нерешённых проблем пока препятствует развитию тесного сотрудничества, подчеркнул немецкий министр экономики.

Само появление Альтмайера на форуме в Петербурге считается прогрессом, как и тот факт, что в событии приняли участие руководители ряда немецких компаний. «Приехало явно больше немецких и европейских предпринимателей, — заявил Орешкин. — Я думаю, скоро произойдёт прорыв в российско-европейских отношениях».

Однако в отличие от китайцев, европейцам пока придётся проявить сдержанность, потому что над ними навис дамоклов меч американских санкций, — поэтому многие пока подождут с инвестициями. Россия совсем не рада повредившимся отношениям с Европой, даже если не всегда это озвучивает, уверяет Эдуард Штайнер. При этом Москва «ошибочно полагает, что Европа в санкционном вопросе находится в заложниках у США», чью нечестную конкуренцию и протекционизм Путин в очередной раз раскритиковал в Петербурге.

Примечательно, что при этом российский президент даже вступился за китайский телекоммуникационный концерн Huawei, против которого ополчились США, настаивает издание. В частности, в развитии собственной сети 5G Россия делает ставку именно на китайскую компанию, заместитель главы которой также выступил на форуме в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, в кризисе пребывает не только архитектура мировой экономики. По замечанию Кудрина, кризис в России переживает само доверие — бизнесмены, по большей части, не готовы доверять государству и его институтам.

К тому же, вопреки ожиданиям, экономический рост оказался слабым и в первом квартале года составил лишь 0,5% ВВП. Это напоминает о том, насколько уязвима страна и как медленно продвигаются структурные реформы. По официальным расчётам, в 2019 году рост экономики должен составить 1,3% ВВП, сообщает Die Welt.