G&M: российско-китайская «ось по расчёту» превращается в реальный альянс — к тревоге Запада

На форуме «Один пояс — один путь» Владимир Путин со всей очевидностью поддержал китайского лидера Си Цзиньпина, позиционирующего себя как «хранителя глобализации» и человека, способного бороться с Дональдом Трампом, пишет Globe and Mail. При этом, как отмечает издание, ряд «завуалированных выпадов» российского лидера в сторону Вашингтона вкупе со сближением Москвы с Пекином говорит о том, что российско-китайская «ось по расчёту» постепенно превращается в реальный альянс.

Китайский лидер Си Цзиньпин позиционирует себя как «хранителя глобализации и гаранта свободной торговли», который может послужить средством от Дональда Трампа и торговых пошлин Вашингтона, пишет Globe and Mail.



В пятницу президент России Владимир Путин приехал Пекин, где показал себя «надёжным поборником» этой позиции. Вторя риторике Си Цзиньпина, он попытался упрочить дружбу, «сдобренную водкой и спаянную стремлением подорвать мировое господство Вашингтона».



«Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства», — заявил Путин во время своего выступления на форуме «Один пояс — один путь».



На фоне красноречивого отсутствия высокопоставленных представителей США Путин призвал делегатов саммита сформулировать свой собственный ответ на «рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны».



Этот завуалированный выпад в сторону Вашингтона, по мнению Globe and Mail, — это очередной знак того, что Россия и Китай — несмотря на все различия — нашли точки соприкосновения на фоне размолвки США с рядом международных институтов. При этом Китай пытается добиться отмены американских пошлин на свои товары, в то время как Россия работает над ослаблением санкционного режима.



«Россия и Китай разделяют взгляды на то, как должен работать мир — что он должен быть многополярным, страны должны быть равны, а на планете не должна господствовать одна держава», — считает глава факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики Александр Лукин.



При этом, по словам профессора, он совсем не против того, чтобы подобные шаги вызвали смятение в западных столицах. «Если США хотят господствовать над миром, то им следует поостеречься, потому что над миром господствовать они не будут», — заявил он.



Как раз это и входит в планы Путина и Си Цзиньпина — лидеров, которые сблизились настолько, что, как пошутил Лукин, они видятся друг с другом чаще, чем с некоторыми своими друзьями.



Несмотря на примерно одинаковый возраст и отношение к политике, Си и Путин — это необычные и неравные партнёры. По некоторым показателям Китай уже обошёл США, в то время как Россия остаётся «увядающей экономической державой».



Однако это не помешало лидерам установить хорошие отношения, которые стали причиной беспокойства многих наблюдателей, подозревающих, что эти «автократы» могут согласовать действия с целью подрыва послевоенного мирового порядка.



В прошлом году Путин вместе с Си Цзиньпином жарил русские блины с икрой. Отведав угощение, они тогда сдобрили свою трапезу водкой. В этом же году университет Цинхуа присудил Путину звание почётного доктора.



«Среди выпускников университета и мой дорогой друг, председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпин», — отметил по этому поводу российский президент.



Тем не менее, как отмечает издание, их дружба вызывает тревогу многих. По мнению профессора Университета Джорджа Вашингтона Роберта Саттера, Путин и Си воспользовались «возможностями для расширения своего влияния за счёт США и их союзников».



«Такие связи вкупе с военной и экономической мощью обоих государств, очевидно, бросают самый серьёзный вызов США с момента окончания холодной войны», — добавил он.



Хотя раньше к России и Китаю относились как к «оси по расчёту», теперь её стоит считать «альянсом де факто», отметил Саттер. В частности, в сентябре прошлого года 3,2 тыс. китайских военнослужащих приняли участие в крупнейших российских учениях с момента окончания холодной войны.



При этом у Москвы и Пекина есть что предложить друг другу и в экономической сфере. В прошлом году торговый оборот между этими двумя странами увеличился на 24,5%, достигнув $108 млрд. Кроме того, китайские инвестиции в рамках инициативы «Один пояс — один путь» пойдут на пользу российской экономике, увеличив поток товаров, идущий по территории России.



Что же касается Москвы, то она оказала Пекину важную помощь в стенах ООН, поддержав инициативы Си, включая проект «Один пояс — один путь». Кроме того, Россия стала одним из главных поставщиков нефти в Китай, напоминает издание.