CNN: это не ловушка — Китай развеивает сомнения по поводу Нового шёлкового пути

На ежегодном форуме «Один пояс — один путь» китайский лидер Си Цзиньпин поспешил развеять опасения потенциальных партнёров о том, что этот проект является смертельной долговой ловушкой, передаёт CNN. Как отмечает канал, Пекин обещает, что этот проект, призванный помочь Китаю занять экономическое первенство, будет непрерывно финансироваться при постоянной борьбе с коррупцией.
Тем временем мировые лидеры собрались в Китае на ежегодный форум «Один пояс — один путь». Внешнеполитический замысел китайского лидера Си Цзиньпина состоит в том, чтобы восстановить древний Великий шёлковый путь, соединяющий Китай с Азией и не только с помощью вложений в инфраструктуру других стран. Тем не менее критики называют проект смертельной дипломатической ловушкой, так как развивающиеся страны попадают в долговую зависимость от Пекина.
Корреспондент CNN Эндрю Стивенс находится на форуме в Пекине, и он расскажет об этом подробнее. Чем Китай ответит на эти опасения?
ЭНДРЮ СТИВЕНС, корреспондент CNN: Он относится к ним весьма серьёзно, Макс. Инициативе «Один пояс — один путь» исполнилось шесть лет, и Китай вложил во многих странах мира уже около 90 миллиардов долларов и подписал около 170 соглашений. Большая их часть касается стран Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Пекин нацелился и на Европу: совсем недавно в инициативу «Один пояс — один путь» включилась и Италия.
Однако с ростом количества участников нарастает и хор голосов, предупреждающий — как вы и сказали — о смертельной дипломатической ловушке: Китай предлагает займы странам, которые потом оказываются неспособны их отдать; в результате Пекин получает ценные стратегические активы.
В пример можно привести Шри-Ланку, где Китай получил в аренду на 99 лет расположенный в стратегически важной точке терминал для приёма грузовых контейнеров на востоке страны. Вместе с тем Си Цзиньпин принял на саммите в Пекине около 37 мировых лидеров.
По сути, он, если хотите, пытается играть на опережение. Он заявил, что в дальнейшем инициатива «Один пояс — один путь» будет более прозрачной и что она будет непрерывно финансироваться. Иными словами он говорит, что на страны, берущие кредиты, не будут взваливать долговое бремя, которое, как считают некоторые, грозит дефолтом. Кроме того, предполагается более заботливое отношение к окружающей среде. Напомню, Макс, в прошлом, 2018 году, около 42 процентов китайских инвестиций пошло на угольные электростанции.
Прозрачность, борьба с коррупцией, непрерывное финансирование — таков китайский посыл миру, призванный дать превентивный ответ на критику, которая топит проект Си Цзиньпина. Между тем он видит в нём свой ключевой внешнеполитический инструмент, способный поставить Китай во главу процесса мирового экономического развития, — и это не говоря уже о развитии экономики самого Китая в будущем. Макс?
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