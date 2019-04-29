Al Jazeera: от Нового шёлкового пути выиграют все, но нужно постараться

Новый шёлковый путь перерос масштаб простой инициативы и стал олицетворять собой всю внешнюю политику Китая, пишет журналист Al Jazeera. И другие страны могут в отдалённой перспективе получить от этого проекта немало пользы, но для этого необходим новый скоординированный подход и равная отдача.

Китайский проект «Один пояс — один путь» на этой неделе получил своё развитие, ведь в Пекине проходил масштабный форум, на котором Си Цзиньпин расписывал достоинства от международного сотрудничества. На этом форуме были затронуты самые разные темы: от экологии до коррупции, пишет на своём сайте Al Jazeera.

Си Цзиньпин не только позировал перед фотокамерами, встречался с лидерами, подписывал соглашения, но и обещал, что в проект будут привлечены инвестиции, что Китай стремится к прозрачности и к тому, чтобы построить высококачественную, надёжную недорогую инфраструктуру.

Многие опасаются, что проект Нового шёлкового пути нужен Китаю для расширения влияния и для зарабатывания денег, поэтому Си постарался развеять эти страхи. Всего, по его словам, на форуме было подписано соглашений на сумму $64 млрд.

По мнению экспертов, получается, что Китай поработал над изначальной концепцией проекта, добавив туда положения о нулевой коррупции, об экологии, о многостороннем подходе, о качестве, надёжности. И эти новые слова в устах Си, по их оценке, попадают в цель.

Впрочем, пока неясно, как это всё обернётся на практике: проект существует шесть лет, и он будет очень долгосрочным. В него инвестировали уже $90 млрд, и несколько сотен миллиардов ещё было обещано на ближайшие годы. В проекте намерены участвовать 125 государств. Из европейских стран первой присоединилась Италия.

Но при этом некоторые опасаются, что это долговая ловушка или что это новый колониализм со стороны Китая. Малайзия вышла из некоторых проектов, связанных с Новым шёлковым путём, Турция отказалась участвовать в форуме, Черногория сильно потратилась.

Си на форуме постарался смягчить эти страхи. Однако неясно, какая польза будет странам от Нового шёлкового пути — и не потому, что её не будет, а потому, что инициатива столь масштабная, что её сложно определить. Началось ведь всё с инвестиционной инфраструктурной программы, а теперь в этом заключается практически вся внешняя политика Китая, и стираются границы между экономикой, политикой и военной сферой, приводит автор статьи оценку экспертов.

Между тем «Один пояс — один путь» может стать новой схемой сотрудничества между странами. Чтобы этот проект был эффективен, необходимо, чтобы все участники работали с одинаковой отдачей. «Только всеми разделяемый новый подход, который способствовал бы развитию в нужном направлении, может сделать Новый шёлковый путь огромным выгодным для всех решением на пути к лучшей инфраструктуре, росту и прогрессу и избежать гегемонистских или грабительских форм с одной стороны и не допустить закредитованности некоторых стран — с другой», — приводит журналист Al Jazeera слова эксперта.