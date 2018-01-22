Volksstimme: Екатерининский форум в Германии заманивает россиян брошюрами на русском

В немецком городе Цербст в этом году впервые пройдёт форум, посвящённый Екатерине Великой, пишет Volksstimme. В связи с этим администрация города и местное Екатерининское общество и общество «Замок Цербст» особенно рады тому, что наконец смогли подготовить иллюстрированные брошюры на русском языке специально для гостей из России. Районные власти выделили им на это €4500.