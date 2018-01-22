Volksstimme
Volksstimme: Екатерининский форум в Германии заманивает россиян брошюрами на русском
В немецком городе Цербст в этом году впервые пройдёт форум, посвящённый Екатерине Великой, пишет Volksstimme. В связи с этим администрация города и местное Екатерининское общество и общество «Замок Цербст» особенно рады тому, что наконец смогли подготовить иллюстрированные брошюры на русском языке специально для гостей из России. Районные власти выделили им на это €4500.
Volksstimme: Востоку Германии следует объединиться против санкций
Санкции против России следует отменить, так как они наносят ущерб немецкой экономике, заявил в интервью Volksstimme министр экономики Саксонии-Анхальт Йорг Фельгнер. Всей восточной Германии необходимо выступить против санкций и за нормализацию отношений с Россией, подчеркнул немецкий политик.