Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: безболезненная альтернатива — полиция США заменит электрошокеры на лассо

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американская полиция ищет альтернативу электрошокеру, из-за применения которого в США в прошлом году умерло 50 человек, сообщает Frankfurter Allgemeine. Для этого разработали особое устройство, которое выстреливает лассо в преступника, чтобы его остановить. Новая разработка была уже испытана на ста полицейских участках.

Таким фирма Wrap Technologies представляет себе своё новое устройство BolaWrap в действии. Bolawrap — это лассо, которым можно стрелять с рук. Оно призвано помочь в борьбе с преступниками в США. Дело в том, что сотрудники служб безопасности ищут альтернативу электрошокеру после того, как в прошлом году около 50 человек умерли в результате его применения, о чём свидетельствуют данные полиции. 

По словам производителей, эта новая разработка функционирует на дистанции от 3 до 7,5 метров. Карлос Ислас — начальник полиции в городе Белл к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

КАРЛОС ИСЛАС, начальник полиции в городе Белл: Я лично воспользовался возможностью, чтобы меня поймали. Я считаю, это важно, для того чтобы понять, что происходит с человеком и что он испытывает. Это абсолютно безболезненно.

Полицейское лассо сконструировали таким малогабаритным, что сотрудники полиции смогут закрепить его на любом поясе. В США это устройство было испытано уже на ста полицейских участках.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2019 года.

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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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