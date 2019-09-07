Mainichi Shimbun: в Японии решили писать фамилию перед именем теперь и на латинице

Правительство Японии приняло решение о порядке написания японских имён на иностранных языках, сообщает Mainichi Shimbun. Теперь в официальных документах сначала должна указываться фамилия, а затем имя на латинице — ради поддержания японской языковой традиции. Ранее при использовании таких языков, как английский, японцы сначала писали имя, а потом фамилию, как это принято на Западе.

Как сообщает японская газета Mainichi Shimbun, в эту пятницу правительство в Токио приняло решение указывать на первом месте фамилию при написании японского имени латиницей в официальных документах. Это противоречит давней традиции менять порядок написания сначала имени, а потом фамилии, как это принято в других языках — таких, как английский, поясняет издание.

«В мире глобализации становится всё более важным осознавать разнообразие языков, которыми владеют люди, — заявил на пресс-конференции министр образования Японии Масахико Сибаяма. — Лучше следовать японской традиции при написании японских имён на латинице». Сибаяма, выступивший с этой идеей, получил одобрение от своих коллег по кабинету министров на встрече в пятницу.

По заявлению главного секретаря японского кабмина, детали ещё предстоит проработать, однако правительство активизирует подготовку к изменениям. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий решит, стоит ли просить частный сектор следовать решению правительства.

Как отмечается в статье, критики сомневаются в необходимости изменений. Поддержит ли такое новшество общественность, пока также неизвестно.

Японцы привыкли к тому, чтобы при использовании иностранного языка — например, английского — указывать сначала своё имя. Эта практика распространилась в XIX — начале ХХ века на фоне растущего влияния западной культуры, поясняет издание.

Сибаяма не единственный представитель кабинета премьер-министра Синдзо Абэ, призвавший положить конец изменению порядка написания японских имён на иностранном языке.

Министр иностранных дел Таро Коно, получивший образование в США, также поднимал этот вопрос, указывая на то, что такие азиатские лидеры, как председатель КНР Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сохраняют изначальный порядок в написании имени и фамилии на английском языке.

В 2000 году консультативная группа по политике в области японского языка рекомендовала писать японские фамилии перед именами при использовании латиницы, из уважения к языковому разнообразию. Затем Агентство по культурным вопросам обратилось к правительственным учреждениям, университетам и средствам массовой информации с просьбой принять это изменение, однако оно не укоренилось.

На английской версии официального сайта министерства образования имена Сибаямы и его заместителей записаны в том же порядке, в каком принято на их родном японском языке. Тем не менее, многие другие высокопоставленные японские чиновники, в том числе Коно, перечислены на сайте с указанием имени и фамилии в порядке, обычном для английского языка, отмечает Mainichi Shimbun.