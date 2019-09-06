Le Monde: крик отчаяния — французский евродепутат призвал британцев не покидать Европу

Выход Великобритании из ЕС сейчас кажется немыслимым, учитывая два тысячелетия общей истории, связывающей континент с островом, пишет на страницах Le Monde французский депутат Европарламента Бернал Гетта. Как подчёркивает автор, поодиночке Брюсселю и Лондону не удастся успешно противостоять США и Китаю и отстаивать ценности свободы и демократии в современном мире. Политик умоляет Британию не покидать Европу, неотъемлемой частью которой она является.

«Возможно, говорить вам это уже поздно, но, поскольку верить в это я не желаю, с безумной надеждой я кричу вам: не покидайте нас, нет, не делайте этого!» — с таким посланием обращается к британцам на страницах Le Monde французский депутат Европарламента Бернар Гетта.

Как подчёркивает автор открытого письма, помимо общих экономических и стратегических интересов Европу и Великобританию объединяют два тысячелетия общей истории, «20 веков взаимодействия и параллельного развития», которые будут поставлены под угрозу без единого на то основания в случае выхода Британии из ЕС.

Хотя, по мнению многих по обе стороны Ла-Манша, расставание Европы и Великобритании «удесятерит энергию» двух сторон и «вновь откроет поле возможностей», на самом деле уход Лондона из ЕС будет ощущаться как ампутация и европейцами, и британцами, уверен Гетта.

Именно британская революция за век до французской дала новое рождение демократии, обойдясь без эпохи террора, английские, ирландские и шотландские философы внесли существенный вклад в развитие идей европейского просвещения, Англия — родина промышленной революции, сделавшей Европу воплощением прогресса, напоминает автор. Европейское воображение и видение истории было сформировано Шекспиром, а без Черчилля невозможно было бы одержать победу над «нацистским варварством». Однако и влияние европейского искусства, мыслителей эпохи Просвещения и французской революции на развитие политической и интеллектуальной жизни Великобритании недооценивать не стоит, подчёркивает депутат, призывая не забывать о том, что Виндзоры изначально были немецкой династией, а шотландская королева Мария Стюарт также была королевой Франции.

«Одним словом, как можете вы отказываться увидеть, что вы принадлежите к Европе не со времён вхождения в сообщество, ставшее позднее союзом, а со времён, когда Юлий Цезарь завоевал Британию в надежде завершить завоевание Галлии?» — задаётся вопросом политик.

Гетта упрекает британцев в намерении отделиться от европейцев именно сейчас, в момент, когда единство и общие структуры, наконец, позволяют народам жить без кровопролития, имея на руках одинаковые паспорта и общий парламент.

Помимо прошлого, необходимо учитывать и будущие вызовы, замечает автор. По его убеждению, в новом веке главенствовать в мире будут «государства-континенты», такие как США и Китай, а также Европа — при условии что утвердится в роли политической державы, а не подвергнется дальнейшему расколу. Как напоминает Гетта, ЕС входит в тройку крупнейших экономик мира наряду с США и Китаем, и неудивительно, что Вашингтон и Пекин добиваются его раскола. «Других причин для энтузиазма, с которым господин Трамп поощряет брексит, нет, но какой интерес у вас, британцев, может быть в том, чтобы его удовлетворять?» — вопрошает депутат.

Подстроиться под США или Китай британцам не удастся, уверен политик. «Вы не американцы и не китайцы, но европейцы, поскольку дорожите системой социальной защиты и перераспределения богатств с помощью налогов и не считаете, что всё можно купить, в том числе правящую коалицию, позволяющую управлять страной», — подчёркивает автор.

По его словам, «немыслимо», что Британия выйдет из ЕС, вместо того чтобы продолжать вносить свой вклад в процветание этого «бастиона свобод, демократии и социальной защиты». Сделать этот шаг Британии не позволяют не только её интересы, но и ценности. «В противостоянии новым крайне правым, господам Трампу и Путину, Эрдогану и Си, Дутерте, Орбану и Болсонару, мы должны выстоять и победить с той же силой, какая была у нас во время войны», — призывает Гетта.

«Невозможно, чтобы вы нас покинули. Вы не сделаете этого, ведь для Европы, для вас, как и для нас, вопрос в том, быть или не быть», — пишет евродепутат в заключение.