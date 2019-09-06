Daily Express: Трамп запускает военную программу в Арктике, чтобы не отставать от России и Китая

Дональд Трамп начинает большую арктическую военную программу, чтобы противостоять росту влияния России и Китая в регионе, сообщает британская газета The Daily Express. Военно-морские силы США и корпус морской пехоты на месяц отправятся на Аляску для проведения учений, свидетельствующих о намерении американского президента контролировать Арктику вместе с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Трамп запускает масштабную военную программу в Арктике, чтобы дать отпор России и Китаю, пишет британская газета The Daily Express.

Как сообщается в статье, президент Дональд Трамп на месяц направил ВМС США и корпус морской пехоты на Аляску для проведения военных учений с целью противостоять угрозе укрепления российского и китайского влияния в арктическом регионе.

Военная активность в этом регионе будет восприниматься как чёткий знак о том, что президент США надеется контролировать регион вместе с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, отмечает издание. По версии британской газеты, Россия и Китай считают арктический регион ключевым для их планов по расширению торговли и влияния во всём мире.

Американские корабли пройдут по основным морским путям, принимая участие в наблюдениях, а также в высадке и военных учениях. В них будет задействовано более 3 тыс. военнослужащих ВМС и корпуса морской пехоты, а также десятки судов, вертолётов, самолётов и сухопутных транспортных средств.

Как напоминает издание, в прошлом месяце президент Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии — полуавтономной датской территории в центре арктического региона, расположенной к северу от Великобритании, между Канадой и Россией. «Мы защищаем Данию, как мы защищаем обширные части мира», — заявил Трамп. Однако, когда появилась идея о покупке Гренландии, он не мог ею не заинтересоваться. По словам американского президента, это было бы интересно в стратегическом плане, но это не первоочередная задача для США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила на заявления Трампа, что «Гренландия не продаётся». «Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии», — прибавила она. Также премьер-министр Дании выразила надежду на то, что Трамп говорил не всерьёз.

Борьба за контролирование Арктики привела к тому, что Россия, Китай, а теперь и США наращивают военную мощь в попытке удержать конкурентов от завладения этим регионом.

Российские атомные подводные лодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» запускают баллистические ракеты в Северном Ледовитом океане и Баренцевом море, сообщается в статье. Владимир Путин также отправил плавучий ядерный реактор для работы в зоне видимости Аляски, подчёркивает The Daily Express.

Между тем, в прошлом месяце Россия направила в Мурманскую область на севере страны батальон специально созданных арктических ракет класса «земля — воздух», продолжает издание.

По уверениям британской газеты, Владимир Путин уже бросил США и их соперникам вызов в том, что касается влияния в Венесуэле, поддержав спорного с точки зрения Запада президента Мадуро, в то время как Трамп применяет жёсткие санкции, чтобы заставить лидера Венесуэлы покинуть свой пост.

Также президент России вызвал разногласия в НАТО, поставив ракеты С-400 в Турцию, что может создать угрозу безопасности истребителя альянса F-35, напоминает издание.