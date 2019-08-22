«История русского шпиона»: Channel 4 снимет трёхсерийный документальный сериал про Путина

Канал Channel 4 поручил компании Rogan Productions производство оригинального трёхсерийного документального сериала «Путин: история русского шпиона», сообщается на сайте британского телеканала.

Съёмки будут проходить в России, Америке, Европе и Великобритании. Этот знаковый сериал покажет, как Владимир Путин привнёс свои знания шпионского ремесла в политику, и те стали определять президентскую власть ядерной державы.

Фильм охватит, среди прочего, 20 лет правления Путина и станет исчерпывающим отчётом о его власти и том, как последняя изменила современный мир.

Сериал также внимательно изучит то, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как «на остром чувстве предательства, гордости и гнева» была создана современная Россия и как ценности Путина экспортировались по всему миру — от Крыма до Солсбери и Вашингтона.

Исполнительный продюсер Джеймс Роган, комментируя этот проект, заявил: «Чтобы понять, что прямо сейчас происходит в мире, необходимо понять Владимира Путина. Он, будучи одним из самых грозных политиков XXI века, демонстрирует стойкость. Это сериал покажет, как бывший разведчик Путин изменял характер политики и то, какое влияние всё это оказало на весь мир».