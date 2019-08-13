Die Welt: «средневековый ров» вокруг рейхстага станет символом отсталости Германии

К 2023 году перед зданием рейхстага в Берлине выкопают ров шириной 10 м: сообщается, что это будет новая «зона безопасности», говорится в статье Die Welt. Автор статьи Хенрик Бродер считает, что этот ров станет символом технологического отставания Германии — в век кибероружия здание рейхстага будет защищено словно средневековая крепость.
Перед зданием рейхстага в Берлине будет создана «новая зона безопасности», представляющая из себя ров глубиной 2,5 м и шириной 10 м, сообщается в статье Die Welt.
Такое решение приняла комиссия старейшин бундестага: помимо рва также планируется построить информационный центр недалеко от парка Тиргартен. Весь проект обойдётся примерно в сумму €150 млн. Строительство планируется завершить к середине 2023 года. Как отмечает автор статьи, журналист Хенрик Бродер, за это время всем придётся свыкнуться с мыслью, что в век дронов и кибероружия бундестаг будет защищён словно средневековая крепость — вероятно, от конных террористов.
Если что и символизирует технологическую отсталость ФРГ, то именно эта маленькая «линия Зигфрида» перед зданием рейхстага, пишет автор. Однако этот пережиток прошлого не вызывает ностальгических чувств: Бродер отмечает, что в последнее время в Германии стали часто происходить преступления и хулиганские выходки, а действия полиции, пытающейся снизить уровень напряжённости, неэффективны. Потому случай со рвом показывает, что немцы в последнее время свыкаются с очень многими вещами. Например, с рождественскими ярмарками за бетонными заграждениями, с ношением баллончиков слезоточивого газа в сумках или с тем, что в метро нужно осторожно осматриваться на краю платформы. И, наконец, со рвом перед бундестагом.
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