Йошка Фишер: отставание Европы в цифровых технологиях может сделать её зависимой от США и Китая

Цифровая революция стала для Европы громом среди ясного неба, пишет бывший немецкий министр иностранных дел Йошка Фишер в своей статье для Handelsblatt: на данный момент ЕС не может конкурировать в этой сфере с США и Китаем. Между тем, именно первенство в цифровых технологиях будет определять суверенитет стран в XXI веке. По мнению Фишера, ЕС необходимо срочно добиться прогресса, в противном случае ему грозят экономический спад и зависимость от ведущих игроков.

Запад победил в холодной войне, и мировой порядок, созданный в интересах западных стран, казался вечным, пишет бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер в своей статье для Handelsblatt.

Однако, по мнению Фишера, такое мышление было большой ошибкой. Сейчас мировой порядок меняется: его центр сдвигается из североатлантического в тихоокеанский регион и Восточную Азию. Китай уже находится на уровне сверхдержавы в экономической, политической и технологической сферах. Что касается США, то они устали от своей лидерской роли и постепенно отказываются от неё. Из-за этого под угрозой находятся трансатлантические связи и глобальный мировой порядок.

Фишер отмечает, что сейчас в мире есть два центральных направления: развитие искусственного интеллекта и контроль над большими данными. Те страны, которые не добьются серьёзного прогресса в этих сферах, попадут в зависимость от других государств. По мнению Фишера, в XXI веке суверенитет будет определяться не ядерным оружием, а цифровыми технологиями.

В данном контексте позиции Европы весьма слабы, считает Фишер: последствия цифровой революции стали для Старого Света громом среди ясного неба. На данный момент в ЕС нет практически ни одного цифрового предприятия, способного конкурировать с фирмами из США и Китая.

Поэтому наиболее важными задачами Еврокомиссии и стран — членов ЕС являются осуществление цифровой революции и защита европейского технологического суверенитета, пишет Фишер. От решения этих задач зависит будущее экономического благосостояния Европы. Фишер подчёркивает, что сейчас практически все производственные отрасли попадают под влияние цифровизации, а следовательно, контроль над данными приобретает решающее значение.

Европе предстоит догонять Китай и США. По мнению Фишера, частный сектор не справится с этим в одиночку — нужно вмешательство Брюсселя, который будет направлять, регулировать и финансировать весь процесс.