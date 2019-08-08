OSW: новые американские санкции против России — лишь часть предвыборной кампании Трампа

Новые американские санкции не окажут заметного воздействия на российскую экономику, так как американцы заранее предупредили Россию о том, какие ограничения введут. Как пишет издание Ośrodek Studiów Wschodnich, данные ограничения следует рассматривать прежде всего во внутриполитическом контексте США как элемент кампании, предшествующей президентским выборам 2020 года, на которых Дональд Трамп собирается побороться за переизбрание.

2 августа Государственный департамент США объявил о введении второго пакета санкций, которые связаны с отравлением Скрипалей. Как пишет Ośrodek Studiów Wschodnich, ограничительные меры включают в себя протест США против возможных решений международных финансовых организаций, в которых они состоят, о выделении России кредитов или предоставлении другого рода финансовой или технической помощи, запрет на приобретение американскими банками нерублёвых облигаций российского суверенного долга, а также ужесточение запрета на поставку в Россию товаров двойного назначения

Как отмечает издание, данные санкции носят ограниченный характер. Белый дом не воспользовался широкими возможностями, которые давал закон «О ликвидации химического и биологического оружия», позволяющий, в частности, полностью запретить экспорт и импорт, разорвать дипломатические отношения или приостановить авиасообщение.

Как считает автор статьи, новые ограничительные меры не окажут сильного влияния на российскую экономику. Россия уже давно не пользуется финансовой или технической поддержкой международных финансовых организаций. Кроме того, в текущей экономической ситуации Россия в такой помощи не нуждается, поскольку российская казна, в отличие от российских компаний, лишь в ограниченной степени пользуется заграничной финансовой поддержкой. Также по данным американских СМИ, США предупредили Москву о намерении ввести ограничительные меры такого рода уже в феврале, так что в марте и июне россияне успешно продали на первичном рынке еврооблигации, превысив таким образом лимит по внешним займам на 2019 год почти в два раза. Также стоит помнить, что экспорт в Россию товаров двойного назначения уже запрещён в рамках отдельных американских санкционных мер, и новые мало что в этой области изменят.

Введение США новых санкций следует рассматривать прежде всего в американском внутриполитическом контексте. Их можно расценить как попытку отмести обвинения в том, что администрация Трампа закрывает глава на агрессивную политику Москвы. Это также важный элемент кампании, предшествующей президентским выборам 2020 года, на которых действующий президент США собирается побороться за переизбрание.

Как заключает издание, инициатива американского руководства не окажет значительного влияния на отношения между Москвой и Вашингтоном, в особенности если российская сторона действительно заблаговременно получила информацию о готовящихся санкциях. Более того, 31 июля Трамп позвонил президенту Путину и предложил, в частности, оказать ему помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Путин оценил предложение как «залог того, что в будущем между Россией и США могут быть восстановлены полноформатные отношения».

«С одной стороны, Кремль продолжает рассчитывать на то, что Трамп будет заинтересован в нормализации отношений с Россией, не требуя от неё значительных уступок. С другой — Москва осознаёт, что никаких серьёзных положительных жестов в свой адрес со стороны американской администрации из-за предвыборной кампании в США до ноября 2020 года ей ожидать не приходится», — подводит итог польское издание.