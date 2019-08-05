Телеканал новин 24 Оригинал

24 канал: украинских туристов оскорбили российским флагом и военными песнями

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Телеканал новин 24» сообщает, что украинских туристов унизили на одном из курортов Испании: в холле отеля висел российский флаг, а аниматоры исполняли русские военные песни. Кроме того, как отмечает украинский канал, администрация отеля якобы попросила россиян, проживающих в гостинице, лично разобраться с негодующими украинцами.
24 канал: украинских туристов оскорбили российским флагом и военными песнями
Facebook
В одном из отелей Испании висел российский флаг. На просьбу украинских туристов снять его администратор отказался это сделать. Как передаёт «Телеканал новин 24», «чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к украинцам», на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские военные песни.
 
Один из туристов рассказал, что на вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинских семей, в которых есть «погибшие от рук российских военных», администратор ресторана «высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев русскими». Позже администратор гостиницы в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании.
 
Как отмечает канал, впоследствии к спору присоединились россияне, которых «администрация попросила лично разобраться с украинцами». После того как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, им выписали штраф за снятие брони.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Телеканал новин 24 Украина Европа
теги
Испания Россия турист Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров