24 канал: украинских туристов оскорбили российским флагом и военными песнями

«Телеканал новин 24» сообщает, что украинских туристов унизили на одном из курортов Испании: в холле отеля висел российский флаг, а аниматоры исполняли русские военные песни. Кроме того, как отмечает украинский канал, администрация отеля якобы попросила россиян, проживающих в гостинице, лично разобраться с негодующими украинцами.
В одном из отелей Испании висел российский флаг. На просьбу украинских туристов снять его администратор отказался это сделать. Как передаёт «Телеканал новин 24», «чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к украинцам», на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские военные песни.
Один из туристов рассказал, что на вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинских семей, в которых есть «погибшие от рук российских военных», администратор ресторана «высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев русскими». Позже администратор гостиницы в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании.
Как отмечает канал, впоследствии к спору присоединились россияне, которых «администрация попросила лично разобраться с украинцами». После того как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, им выписали штраф за снятие брони.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников, считает российский лидер Владимир Путин.
Эдди Хирн, являющийся представителем бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по четырём версиям Энтони Джошуа, рассказал о вариантах места проведения матча-реванша с нынешним обладателем пояса Энди Руисом.
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.
Причиной пожара на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе Красноярского края, по предварительным данным, стал подрыв снаряда. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке. Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.
Пожар и взрыв произошли на территории воинской части в Красноярском крае, на место инцидента направлены автобусы для эвакуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы Ачинского района.
Пресненский районный суд Москвы арестовал Сергея Абаничева и Даниила Конона — ещё двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбуждённого после несогласованной акции в российской столице 27 июля.
Руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар прокомментировал исследование Роспотребнадзора, согласно которому были обнаружены нарушения обязательных требований в партиях минеральной воды.
Народный артист России и известный поклонник «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появление баннера на фан-секторе команды, который, предположительно, был адресован темнокожему новичку команды Малкому.