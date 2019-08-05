24 канал: украинских туристов оскорбили российским флагом и военными песнями

«Телеканал новин 24» сообщает, что украинских туристов унизили на одном из курортов Испании: в холле отеля висел российский флаг, а аниматоры исполняли русские военные песни. Кроме того, как отмечает украинский канал, администрация отеля якобы попросила россиян, проживающих в гостинице, лично разобраться с негодующими украинцами.

В одном из отелей Испании висел российский флаг. На просьбу украинских туристов снять его администратор отказался это сделать. Как передаёт «Телеканал новин 24», «чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к украинцам», на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять русские военные песни.

Один из туристов рассказал, что на вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинских семей, в которых есть «погибшие от рук российских военных», администратор ресторана «высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев русскими». Позже администратор гостиницы в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании.

Как отмечает канал, впоследствии к спору присоединились россияне, которых «администрация попросила лично разобраться с украинцами». После того как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, им выписали штраф за снятие брони.