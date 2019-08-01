Rzeczpospolita: если со встречей Макрона и Путина всё ясно, то визит главы Франции в Польшу до сих пор под большим вопросом
Из 25-этажного дома в Екатеринбурге эвакуировали 170 человек из-за пожара, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.
В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Тимуру Муритову, обвиняемому в вербовке боевиков, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на сайт суда.
В Ростовской области планируют направить более 888 млн рублей на капитальный ремонт различных участков дорог на территории региона.
В пяти учреждениях образования Севастополя нашли нарушения пожарной безопасности.
В Ленинском районе обезвредили три авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.
В Тюменском районе начали работы по обеззараживанию канализационных стоков в реке Ушаковка, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию муниципалитета.
В Московской области начали принимать заявки на получение грантов на поддержку производителей сыра и грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщает телеканал «360».
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В Московской области выделят землю для многодетных семей в десяти муниципалитетах, сообщает телеканал «360».
Средний размер заработной платы врачей в Севастополе составил во II квартале 2019 года около 38,8 тыс. рублей, воспитатели детсадов получали в среднем более 30 тыс. рублей.
В Самарской области в течение трёх дней проводили испытания аэростата для борьбы с нарушителями правил дорожного движения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Кикбоксёр из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич нанёс своей девушке несколько ударов за отказ сварить суп.
Общественная палата (ОП) РФ открыла горячую линию по вопросам, касающимся правоприменения ст. 228 Уголовного кодекса России о незаконном обороте наркотиков.
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов погиб во время восхождения в горах Таджикистана.
В столице запустят ещё два ночных маршрута, сообщает «Вечерняя Москва».
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Во II квартале 2019 года севастопольские врачи получали в среднем почти 60 тыс. рублей, зарплата среднего медицинского персонала — более 30 тыс. рублей.
Бронзовый призёр Олимпиады Эшли Вагнер рассказала историю о том, как в возрасте 17 лет пережила домогательства со стороны покончившего с собой фигуриста Джона Кафлина.
Роспотребнадзор рассказал, как при покупке определить зрелость арбуза.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 64 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Малийский полузащитник Самба Соу покинул московское «Динамо» и перешёл в английский «Ноттингем Форрест».
Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена в 2019 году увеличить консолидированную прибыль в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к продолжению диалога с Пхеньяном.
Начались работы по благоустройству территории у станции «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал использование системы видеопомощи судьям (VAR) на матче против «Краснодара» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Nation News.
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что задачей сборной России на ЧМ-2019 в Китае является получение путёвки на Олимпийские игры в Токио.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных в 2020 году пусках с космодрома Восточный.
Россия заявила о 18 случаях нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на Минобороны.
Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
Американский лидер Дональд Трамп считает, что посол США в Канаде Келли Крафт отлично справится с работой постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН. Об этом он написал в Twitter.
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян порассуждал на тему будущего соперника.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках своего рабочей поездки по Сахалинской области.
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альварес заявил, что американец Тони Фергюсон является главной угрозой для обладателя титула в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
В Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе. Монументы стояли на кладбище в городе Новоград-Волынский.
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не ведёт закулисных переговоров с Каракасом.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа помочь в тушении пожаров в России.
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой обнаружили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по городу.
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в преддверии ответного поединка квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Нефтчи» и тульским «Арсеналом» поделился мыслями по поводу шансов российской команды на продолжение борьбы в турнире.
Представитель Европейской комиссии (ЕК) прокомментировал решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что окончательные результаты выборов в Верховную раду будут подведены до 5 августа.
Форвард «Барселоны» Луис Суарес не слишком тепло принял новичка клуба француза Антуана Гризманна.
Прошедший июль стал самым холодным в Москве в XXI веке.
Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.
В России могут разработать страховые полисы для беспилотных транспортных средств, сообщает газета «Известия» со ссылкой на нескольких крупнейших игроков рынка.
Бразильский футболист «Барселоны» Малком получил разрешение от клуба не принимать участие в тренировках команды в связи с решением вопросов о своём будущем.
Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта со шведским баскетболистом Йонасом Жеребко.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководства МУПВ «Некрополь» во Владивостоке.