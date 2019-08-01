Rzeczpospolita: если со встречей Макрона и Путина всё ясно, то визит главы Франции в Польшу до сих пор под большим вопросом

Эммануэль Макрон до сих пор не подтвердил своего участия в памятных мероприятиях в Польше, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, зато 19 августа он примет у себя Владимира Путина, пишет польский журналист Енджей Белецкий. При этом в Rzeczpospolita он подчёркивает: эта встреча сама по себе противоречива, потому что Франция должна была не привечать хозяина Кремля, а оказывать на Россию максимальное давление, чтобы та вернула Украине, если уж не Крым, то хотя бы Донбасс.

За месяц до годовщины начала Второй мировой войны Эммануэль Макрон не подтверждает приезда в Польшу. В свою очередь, Дональд Трамп проведёт на польской территории целых три дня, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

У Фредерика Бийе в этом году очень активный летний период. Глава протокола как президента, так и Министерства иностранных дел должен уже собирать чемоданы, потому что через несколько недель он будет новым послом Франции в Варшаве. Однако пока у него другие приоритеты: организация 19 августа визита российского лидера. Владимир Путин будет принят в резиденции французских лидеров в Форте Брегансон на побережье Прованса, в крепости, расположенной в Средиземном море на островке, соединённом только узкой плотиной с континентом, рассказывает автор.

«Это место позволяет уединиться и принимать иностранных лидеров, и именно это мне предстоит сделать через несколько недель с Владимиром Путиным», — сказал в конце прошлой недели Эммануэль Макрон.

Инициатива сама по себе противоречива, потому что Франция вместе с Германией должна была в рамках минского процесса оказывать на Россию максимальное давление, чтобы та отдала Украине, если уж не Крым, то хотя бы Донбасс, подчёркивает автор.

«Путин воспользуется этим случаем, чтобы показать, что он не изолирован, несмотря на то,

что он не идёт ни на какие уступки», — говорит польскому изданию Эрик Андре Мартан, эксперт Французского института международных дел, который работал в качестве дипломата в Варшаве.

Но встреча в Брегансоне окажется ещё более сомнительной, если две недели спустя Макрон не появится в Польше рядом с президентом США Дональдом Трампом и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

И пока нет сигналов того, что так произойдёт, отмечает польский журналист. Французские дипломатические источники признают факт того, что ещё не было принято решение, кто будет представлять республику. В варшавском президентском дворце говорят то же самое: нет сигнала со стороны Парижа о том, принято ли приглашение от президента Дуды или нет, добавляет он.

Франсуа Олланд в качестве президента был в Польше пять раз: это была пятая по очерёдности страна, которую он посещал чаще всего. Однако его преемник ни разу не появился в Польше, с тех пор как переехал в Елисейский дворец в мае 2017 года, притом что он посетил большинство государств Центральной Европы. Не состоялся и визит в апреле этого года, потому что польские власти опасались, что Макрон примет участие в избирательной кампании оппозиции перед выборами в Европарламент. Французский президент позиционирует себя как глава лагеря либеральной демократии в мире — и бойкот в адрес Польши должен был стать сигналом, что он не принимает правительств, которые считает авторитарными, объясняет Белецкий.

«Польша заслуживает лучшей власти», — открыто говорил он летом прошлого года в Софии. Однако готовность к приёму Путина, с которым Макрон уже, впрочем, долго разговаривал на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в конце июня, сложно сопоставить с образом защитника демократии.

«Я не пресс-секретарь президента, я не стану объяснять его политику», — говорит Rzeczpospolita на вопрос о встрече с Путиным Жак Аттали, выдающийся французский интеллектуал, который подсказал Олланду, чтобы тот взял Макрона в свою команду и тем самым привёл в действие его большую политическую карьеру.

Не известно также, кто будет представлять самого важнейшего наряду с Францией союзника Польши 1939 года — Великобританию. Но это и понятно: Борис Джонсон только что занял пост премьера. Из Испании прилетит глава сената, четвёртый человек в государстве. Канаду будет представлять генеральный губернатор. Непонятно, прилетит ли в Польшу кроме Штайнмайера канцлер Меркель. Она могла бы участвовать вместе с премьер-министром Польши Моравецким в мероприятиях на Вестерплатте, когда президент Германии будет с Анджеем Дудой в Велюне.

Возможный отказ приезда Макрона в Польшу также может иметь связь с напряжёнными отношениями, которые имеются у него с Трампом. Оба лидера поссорились во время мероприятий, посвящённых окончанию Первой мировой войны 11 ноября прошлого года, когда Макрон сказал, что Европе требуется собственная армия, чтобы защищаться от России, Китая и США. Введение Парижем отдельного налога на американские технологические компании ещё подлило масло в огонь, вспоминает автор.

Макрон не смог убедить Трампа в спасении ядерного договора с Ираном, Парижского соглашения по климату или в сохранении посольства США в Тель-Авиве. Сотрудничество с Путиным должно показать, что Франция держит дистанцию в отношении США, что она не должна слушаться Америку. Макрон выигрывает также на ослаблении Меркель и Великобритании, чтобы показать, что он является самым важным партнёром глав мирового уровня в Европе, объясняет Эрик Андре Мартан.

Приглашение Путина на 19 августа — это также сигнал того, что Россия уже одной ногой в «Большой семёрке». В свою очередь в интервью швейцарскому телеканалу RTS Макрон объявил 11 июня, что он намеревается придать новую динамику отношениям с Россией, установив стратегический диалог.

«Эти переговоры будут охватывать много тем. Путин будет ожидать, что Франция займёт более реалистическую позицию по отношению к Сирии, в особенности принимая то, что Башар Асад останется у власти. Главы стран будут говорить о диверсификации импорта газа и строительстве газопровода «Северный поток — 2», в котором, несмотря на сопротивления Америки, продолжает участвовать Франция. Явно будет затронута тема санкций, введённых Евросоюзом по отношению к России после занятия Крыма и Донбасса», — резюмирует Эрик Андре Мартан.