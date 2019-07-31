Украинский генерал: Россия не сможет блокировать Чёрное море

Экс-замглавы Генштаба вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия не пойдёт на полную блокаду Чёрного моря. Как пишет «Обозреватель», Романенко уверен, что Москва боится лишиться международных привилегий, а также у неё нет достаточного количества экономических и военных ресурсов.

Россия вряд ли пошла бы на полную блокаду Чёрного моря из-за недостаточного количества экономических и военных ресурсов, а также боязни лишиться международных привилегий. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил экс-замглавы Генштаба вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. По словам военного, Россия «не готова к очередному нарушению международного права».

Это заявление прозвучало на фоне решения Москвы с 24 июля перекрыть пять районов Черного моря, которые составляют в сумме четверть от общей площади.

«Чаша накопления нарушений со стороны России на грани. Если добавится ещё и Чёрное море, то будет уже с верхушкой — и потечёт. Чего больше всего боятся россияне? Отключения от SWIFT и других международных платёжных систем; решительных действий в отношении российских нефти и газа; запрета захода в порты и захвата российских судов за нарушение», — заявил Романенко.

По его мнению, у России, вероятно, нет намерения осуществлять новые провокации, поскольку она «пытается всеми силами вернуться на международный Олимп».