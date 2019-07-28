Forbes: Fox News может получить свою первую Emmy за интервью с Путиным

Интервью ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса с Владимиром Путиным было номинировано на премию Emmy, пишет Forbes. Как отмечает издание, для Fox News это первая номинация в истории канала.

Американский телеканал Fox News может впервые в своей истории получить премию Emmy, сообщает Forbes. Канал получил номинацию в категории «Выдающееся интервью» за беседу своего ведущего Криса Уоллеса с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшуюся в июле нынешнего года.

Это было первое интервью, взятое у российского лидера, с тех пор как он участвовал в совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом. Издание напоминает, что на той встрече Трампа спросили о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года: своим ответом президент США произвёл впечатление, будто он больше доверяет версии России, а не собственных спецслужб.

«Ведущий Fox News умело стремился заставить Путина ответить за всё — за вмешательство в американские выборы, за его намёк на ядерный удар по Флориде и за убийства его противников в России. После созерцания того, как Трамп ведёт себя, словно марионетка Путина, было особенно приятно видеть, как американский ведущий вынуждает российского президента смутиться», — отметил журнал New York.

Forbes пишет, что объявление победителей состоится 24 сентября.