Rzeczpsopolita: польские яблоки в Белоруссии намного дешевле отечественных

Белорусы опасаются, что после отмены Россией временного эмбарго на импорт яблок из Белоруссии, c рынка исчезнут яблоки — и не только белорусские, — а цены вырастут, пишет польская журналистка Ивона Трусевич. В статье для Rzeczpospolita она отмечает, что Белоруссия стала главным поставщиком яблок в Россию, после того как россияне сами отказались от фруктов и других продуктов с Запада, введя эмбарго в августе 2014 года.

Власти в Минске объясняют гражданам, что местные яблоки дороже импортированных из Польши, потому что они натуральные и качественные, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.

В июле в белорусских магазинах разница в цене польских и местных яблок явно была в пользу польских плодов. Они стоят в два раза дешевле яблок из белорусских садов. Различных сортов яблок из Польши и других стран намного больше, чем отечественных, подчёркивает журналистка.

Белорусы опасаются, что после отмены Россией 24 июля временного эмбарго на импорт яблок из Белорусии, с рынка исчезнут яблоки — и не только белорусские — а цены вырастут.





«Польские яблоки дешевле, возможно, потому, что они прошлогодние, а наши — свежие. поэтому они и дороже», — объясняет вице-министр сельского хозяйства Белоруссии Артур Карпович. Он уверил, что Белоруссия не останется без свежих яблок.





«У нас имеются стабилизационные фонды, где мы копим яблоки на осенне-зимний период с сентября по май. Поэтому никакого чрезмерного спроса здесь не будет, а если даже так случится, то мы готовы его удовлетворить», — уверяет чиновник.

Белоруссия является главным поставщиком яблок в Россию, после того как россияне сами себя отрезали от фруктов и другого продовольствия с Запада, введя эмбарго в августе 2014 года. Белорусским экспортёрам мало отечественных яблок, они импортируют яблоки из Украины, где в свою очередь доминируют яблоки из Польши.

К этому всему добавляется ценовой элемент. Более дешёвые яблоки из Польши привлекательней для белорусских экспортёров, даже если, отправляя их в Россию, они рискуют потерями и снятием товара, резюмирует в издании Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич.