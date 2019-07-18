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Österreich: «путинская железная дорога» обзавелась одним из лучших экспертов Европы

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Экс-глава правительства Австрии Кристиан Керн вошёл в совет директоров РЖД, сообщает Österreich. До вступления в должность канцлера он возглавлял «Австрийские железные дороги» и сумел превратить их в прибыльное предприятие, отмечает издание.
Österreich: «путинская железная дорога» обзавелась одним из лучших экспертов Европы
Reuters

Вот теперь всё официально: бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошёл в совет директоров РЖД, сообщает австрийская газета Österreich.

В Москве Керна, который до вступления в должность канцлера занимал пост председателя правления государственного холдинга «Австрийские железные дороги», считают противником санкций Европейского союза против Российской Федерации, отмечает издание.

В частности, летом 2017 года — тогда ещё в качестве федерального канцлера — Кристиан Керн принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, встретился с президентом России Владимиром Путиным и раскритиковал антироссийские санкции.

Кроме того, именно в годы правления Керна зародилась идея проведения российско-австрийского форума «Сочинский диалог», напоминает Österreich.

«И тем не менее факт остаётся фактом: в лице Кристиана Керна путинская железная дорога обзавелась одним из лучших экспертов Европы. Под его руководством «Австрийские железные дороги» превратились в прибыльное предприятие», — подчёркивает газета.

При этом помимо Кристиана Керна «ходатайствуют о хороших отношениях с Россией» и многие другие австрийские политики. Так, например, с недавних пор в совете директоров российской компании «ЛУКОЙЛ» заседает предшественник Керна, бывший канцлер Австрии Вольфганг Шлюссель, пишет Österreich.

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