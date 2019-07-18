Österreich: «путинская железная дорога» обзавелась одним из лучших экспертов Европы

11:41 МИД России об отзыве Киевом наблюдателей ПАСЕ: назло маме отморожу уши Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин назвал нелепым решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду после восстановления полномочий российской делегации.

11:31 Теннисистка Шарапова выступит на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова заявлена для участия в четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.

11:28 Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели Московский департамент городского имущества подал в суд на скульптора Зураба Церетели.

11:28 Эксперт прокомментировал слова сенатора США об угрозе FaceApp Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе c RT заявление лидера Демократической партии США в сенате Чака Шумера об угрозе для национальной безопасности российского фотоприложения FaceApp.

11:25 Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

11:15 МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу Министерство иностранных дел Украины подготовило для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перечень мер в связи с решением России относительно гражданства для жителей Донбасса.

11:11 СМИ: Рэпер Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) стал организатором проекта по возрождению ростовского футбольного клуба СКА.

11:04 Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.

10:52 «Ювентус» объявил о трансфере футболиста «Аякса» де Лигта Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Маттейс де Лигт перешёл в туринский «Ювентус».

10:48 В России планируют ввести штраф за неоплату проезда по платным дорогам Впервые вводимый в России штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит до 10 тыс. рублей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект Минтранса.

10:44 Нигматуллин: «Зенит» планировал купить вратаря, хотя имя Гилерме не называлось Экс-вратарь Руслан Нигматуллин рассказал, что петербургский «Зенит» в ближайшее время рассчитывает купить нового голкипера с российским паспортом.

10:40 Нигматуллин объяснил, почему Гилерме не может договориться с «Локомотивом» Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин предположил, на что рассчитывает вратарь «Локомотива» Гилерме при подписании нового контракта.

10:38 Крикет и муай-тай не признаны видами спорта в России Министерство спорта России отказалось признавать крикет видом спорта.

10:33 Стали известны подробности отключения энергоблоков на АЭС под Тверью Директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов рассказал подробности отключения трёх энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области. По его словам, в 5:30 на одном из трансформаторов произошло короткое замыкание.

10:31 Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности. Об этом сообщает газета «Известия».

10:24 В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы Пени добавятся к сумме долга России перед Советом Европы, рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.

10:21 СМИ: Лимит на легионеров мешает «Манчестер Сити» приобрести Дани Алвеса Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с защитником сборной Бразилии Дани Алвесом, но лимит на легионеров не позволяет этого сделать.

10:19 Эксперт оценил заявление НАТО об ответе России при несоблюдении ДРСМД Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что альянс даст скоординированный ответ, если Россия не вернётся к соблюдению ДРСМД.

10:02 Американский сенатор назвал FaceApp угрозой национальной безопасности Лидер демократической партии США в сенате Чак Шумер в письме к главам Федерального бюро расследований и Федеральной торговой комиссии предупредил об угрозе для национальной безопасности российского фотоприложения FaceApp.

10:01 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

10:01 Менеджер Нурмагомедова заявил, что Мейвезер до сих пор хочет провести бой с россиянином Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер всё ещё рассчитывает провести поединок с его клиентом.

09:51 МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей. Соответствующее заявление опубликовал МИД Украины.

09:49 Экс-футболист «Ромы» Де Росси рассказал, где продолжит карьеру Бывший полузащитник и капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, в каком футбольном клубе он продолжит свою карьеру.

09:40 В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с Россией.

09:31 «Арсенал» одержал победу над «Баварией» на Международном кубке чемпионов Лондонский «Арсенал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в товарищеском футбольном турнире Международного кубка чемпионов.

09:29 Названа причина отключения трёх блоков Калининской АЭС под Тверью Отключение от сети трёх энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП. Те, в свою очередь, выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов.

09:18 Индия назначила новую дату запуска к Луне миссии «Чандраян-2» Запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2», который был ранее отложен по техническим причинам, состоится в понедельник, 22 июля, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

09:18 Макгрегор не станет соперником победителя боя Нурмагомедов — Порье Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не будет драться с победителем поединка за титул организации в лёгком весе между действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

09:05 Маас намерен обсудить с Лавровым ситуацию вокруг украинских моряков Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым намерен обсудить вопрос освобождения украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

08:53 Три энергоблока отключены на Калининской АЭС в Тверской области Три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключены от сети в результате выключения одного из трансформаторов, передаёт РИА Новости со ссылкой на «Росэнергоатом».

08:40 В Приморье в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек В Шкотовском районе Приморского края при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

08:25 Иран назвал условие сохранения ядерной сделки Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если страны Европы заинтересованы в сохранении ядерной сделки, то им следует выполнить свои обязательства и обеспечить Тегерану возможность ведения свободной торговли.

08:13 Цена на нефть марки Brent растёт Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

08:02 СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.

07:57 В Москве 18 июля ожидается до +22 °С В Москве в четверг, 18 июля, ожидается до +22 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:44 В Венгрии заявили о необходимости диалога с Россией Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с ТАСС заявил о необходимости поддержки диалога с Россией.

07:28 Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.

07:13 В Киеве заявили о стремлении добиться переговоров с Москвой Первый помощник украинского лидера Сергей Шефир заявил в беседе с изданием LB.ua, что команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Россией.

06:58 Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ с неё следует снять санкции.

06:41 В Кузбассе приостановили проходку на участке шахты, где произошло обрушение В Кемеровской области на участке шахты, где произошло обрушение, приостановлена проходка горной выработки. Об этом сообщили в департаменте угольной промышленности региона.

06:25 Маас отметил важность диалога с Россией Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о возможности устойчивого мира в Европе только при сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

06:11 В России предложили создать центр мониторинга оборота алкоголя в сети Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор с предложением создать центр мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете. Текст обращения есть в распоряжении RT.

05:58 Осуждённая в США Осипова будет отбывать срок в тюрьме Коннектикута Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, будет отбывать основной срок заключения в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут, в отделении общего режима содержания.

05:45 В Благовещенске ввели режим ЧС В Благовещенске приняли решение ввести режим ЧС после сильных ливней, подтопивших улицы и социальные учреждения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

05:28 Гуаидо заявил о планах объявить «новый этап борьбы» оппозиции Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо в своём Twitter заявил о планах объявить «новый этап борьбы» оппозиции.

05:13 Климатолог заявил о риске аномальной жары в России Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН климатолог Александр Чернокульский в беседе с телеканалом «Звезда» допустил, что в России в ближайшие пять лет может установиться период аномальной жары.

04:57 Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.

04:45 Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Украинский лидер Владимир Зеленский на видео, опубликованном на его YouTube-канале, заявил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с Россией.

04:29 Столтенберг заявил о скоординированном ответе НАТО при несоблюдении Россией ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Аспенского форума по безопасности заявил о скоординированном ответе альянса, если Россия не вернётся к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).