Military Times: США есть чему поучится у Украины — ведь она «воюет с Россией»

США есть чему поучиться у Украины, так как она ведёт бои с «пророссийскими сепаратистами, заявил в интервью Military Times заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент. По его словам, Украина стала настоящей «лабораторией для различных технических приёмов и процедур», которые Россия затем использует в прочих точках планеты и, например, в Сирии.

Спустя пять лет после того, как над Украиной был сбит малазийский MH17, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что бои между Киевом и «пророссийскими сепаратистами» могут послужить потенциальным предвестником для любого конфликта между США и Москвой, пишет Military Times.

«Украина — это лаборатория для различных технических приёмов и процедур, — заявил он в интервью порталу. — Российские военные устроили здесь школу снайперской подготовки. Вместо того, чтобы заниматься стрельбой на дистанции в России, они просто занимаются этим на украинском фронте. Значительную часть разрабатываемого ими оборудования, которое затем появляется в других регионах, включая Сирию, они сначала проверяют на Украине».

С момента «захвата»* Россией Крыма на Украине можно было увидеть «весь спектр» российской военной доктрины. В её состав входит как использование обычных средств вроде мотострелков при поддержке бронетехники и артиллерии, так и действия особых подразделений, кибератаки, радиоэлектронная борьба, операции по физическому устранению и информация, превращённая в оружие. Часто такую комбинацию называют «гибридной войной».

«Подобная тактика использовалась и в других районах Европы», — сообщил Кент, указав на «необходимость совместно бороться с зловредным влиянием России и быть готовыми заниматься этим в долгосрочной перспективе».

При этом американские силы также уже почувствовали эту тактику на собственном опыте. В апреле 2018 года тогдашний глава Командования войск спецназначения генерал Реймонд Томас заявил, что его подопечные сталкивались с российскими системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, это одна из «жутких проблем», с которой коммандос приходится иметь дело в Сирии, где сложилась «самая агрессивная среда на планете с точки зрения радиоэлектронной борьбы».

Так что, по словам Кента, тренируя украинские силы, США могут подчерпнуть для себя много нового. «Мне кажется, что пока мы помогаем украинским военным выработать иммунитет против российской агрессии, у нас здесь есть отличный шанс узнать о современных методах войны России на Украине», — заявил он.

Как отметил Кент, с момента «вторжения» России в Грузию в 2008 году многое изменилось, и тот опыт, который Москва накапливает на Украине, применяется, например, в Сирии. «Я бы сказал, что американские военные очень пристально следят за тем, как русские воюют на Украине и какое снаряжение, тактику и приёмы они используют», — добавил дипломат.