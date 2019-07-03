Le Figaro: во Франции запретили физическое наказание детей

Франция официально запретила применять к детям любое телесное насилие и внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, пишет Le Figaro. Хотя некоторые чиновники критикуют неоднозначные формулировки закона и потерю родительского авторитета, правозащитные организации и министерства горячо приветствуют введение запрета и надеются изменить печальную статистику.

Во вторник 2 июля французский парламент окончательно и единогласно принял закон, запрещающий «обычное воспитательное насилие» над детьми, сообщает Le Figaro. Таким образом, Франция стала 56 страной, в которой полностью запретили телесные наказания детей.

Издание отмечает, что отныне статья Уголовного кодекса Франции, которую зачитывают в мэрии на регистрации брака, будет дополнена фразой о том, что «родительская власть осуществляется без физического или психологического насилия». Государственный секретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке с трибуны заявил, что «удары, взбучки и шлепки — это стигматы, которые ребёнок пронесёт через всю оставшуюся жизнь». По его мнению, идея, что такие воспитательные меры закаляют характер, «далека от истины». Тем не менее, согласно данным Детского фонда, 85% французских родителей прибегают к «воспитательному насилию», а более 50% ударили своего ребёнка до того, как ему исполнилось два года.

Однако Паскаль Грюни, сенатор от республиканцев, раскритиковала текст закона. Она утверждает, что предложенный вариант не разделяет, какие поступки относятся к насилию, а какие вполне допустимы. «Французам надоело это вмешательство государства, которое хочет их перевоспитать и указывает им, как воспитывать своих детей, — приводит Le Figaro её точку зрения. — Прежде всего воспитанием должны заниматься родители и семья». Когда в ноябре прошлого года Эммануэль Менар, депутат от ультраправых, единственная из Национального собрания не проголосовала за закон, она объяснила своё решение тем, что такой запрет может «лишить родителей их прерогатив», а авторы текста «держат французов за идиотов».

Закон получил поддержку различных организаций и официальных лиц, в том числе Детского фонда, Ассоциации против «обычного воспитательного насилия», министра здравоохранения Аньес Бюзен и уполномоченного по правам ребёнка. Как отмечает газета, официальный запрет, принятый на законодательном уровне, позволит Франции не нарушать международные соглашения, в чём её уже много раз упрекали.