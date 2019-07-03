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Le Figaro: во Франции запретили физическое наказание детей

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Франция официально запретила применять к детям любое телесное насилие и внесла соответствующие поправки в Уголовный кодекс, пишет Le Figaro. Хотя некоторые чиновники критикуют неоднозначные формулировки закона и потерю родительского авторитета, правозащитные организации и министерства горячо приветствуют введение запрета и надеются изменить печальную статистику.
Le Figaro: во Франции запретили физическое наказание детей
Reuters

Во вторник 2 июля французский парламент окончательно и единогласно принял закон, запрещающий «обычное воспитательное насилие» над детьми, сообщает Le Figaro. Таким образом, Франция стала 56 страной, в которой полностью запретили телесные наказания детей.

Издание отмечает, что отныне статья Уголовного кодекса Франции, которую зачитывают в мэрии на регистрации брака, будет дополнена фразой о том, что «родительская власть осуществляется без физического или психологического насилия». Государственный секретарь при министре социальных дел и здравоохранения Адриан Таке с трибуны заявил, что «удары, взбучки и шлепки это стигматы, которые ребёнок пронесёт через всю оставшуюся жизнь». По его мнению, идея, что такие воспитательные меры закаляют характер, «далека от истины». Тем не менее, согласно данным Детского фонда, 85% французских родителей прибегают к «воспитательному насилию», а более 50% ударили своего ребёнка до того, как ему исполнилось два года.
 
Однако Паскаль Грюни, сенатор от республиканцев, раскритиковала текст закона. Она утверждает, что предложенный вариант не разделяет, какие поступки относятся к насилию, а какие вполне допустимы. «Французам надоело это вмешательство государства, которое хочет их перевоспитать и указывает им, как воспитывать своих детей, — приводит Le Figaro её точку зрения. — Прежде всего воспитанием должны заниматься родители и семья». Когда в ноябре прошлого года Эммануэль Менар, депутат от ультраправых, единственная из Национального собрания не проголосовала за закон, она объяснила своё решение тем, что такой запрет может «лишить родителей их прерогатив», а авторы текста «держат французов за идиотов».
 
Закон получил поддержку различных организаций и официальных лиц, в том числе Детского фонда, Ассоциации против «обычного воспитательного насилия», министра здравоохранения Аньес Бюзен и уполномоченного по правам ребёнка. Как отмечает газета, официальный запрет, принятый на законодательном уровне, позволит Франции не нарушать международные соглашения, в чём её уже много раз упрекали. 
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Le Figaro Франция Европа
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