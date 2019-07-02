Обозреватель: Кравчук призвал Украину начать переговоры с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что минский процесс не является эффективным по своей сути и не поможет Киеву. Как пишет «Обозреватель», Кравчук уверен, что Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму и начать диалог с Россией по Донбассу.
Минский процесс — совершенно неэффективный вид переговоров, Украине нужно вернуться к Будапештскому меморандуму и начать диалог с Россией по Донбассу. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
«Я всегда заявлял, что минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе», — заявил Кравчук.
По его словам, этот формат сам по себе несовершенен и не принесёт никакого результата.
«Я выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну. Но не нужно винить Украину в бездействии, Россия тоже не идёт навстречу», — подчеркнул Кравчук.
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