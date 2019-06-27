RealClearDefense: НАТО вынуждено наращивать силы у границ России — чтобы обезопаситься от её нападения

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Грузия Online: без россиян Тбилиси потеряет миллионы Грузия Online
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DLF: «1939 год не повторится» — посол ФРГ заверил, что Берлин никогда не признает Крым российским Deutschlandfunk
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Мировые СМИ: Путин показал россиянам — он «чувствует, где людям натирает обувь» ИноТВ
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Обозреватель: Зеленского не пригласили на саммит G20 в Японию Обозреватель
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Экс-министр США: с Китаем работать можно, а с Путиным навести мосты трудно CNN
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DWN: «Сделано во Вьетнаме» — Китай нашёл лазейку в обход американских пошлин Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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NBC: Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны NBC
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TAZ: соотечественницы не простили «первому парню на Украине» приступ сексизма в Париже Tageszeitung
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Зеленский уволил главу Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Днепропетровской области Владимира Резниченко и назначил временно исполняющим его обязанности Дмитрия Батуру.
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США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Боливарианской Республики.
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Футболист сборной Бразилии Ришарлисон заболел свинкой
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон не поможет своей команде в четвертьфинальной встрече Кубка Америки из-за болезни.
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В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
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Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.
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Крылов проведёт бой с Тейшейрой на UFC Fight Night 158
Боец смешанных единоборств Никита Крылов встретится с 39-летним Гловером Тейшейрой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 158.
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В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтвердили, что под Станицей Луганской в Донбассе произошло разведение сил и средств на участке линии соприкосновения.
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Тульский «Арсенал» объявил о трансфере Ткачёва
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Сергея Ткачёва.
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Путин заявил об отсутствии в России олигархов
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что в России в настоящее время нет олигархов, а также практически нет крупных компаний, которые используют какие-либо преференции от близости к власти.
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Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка
Группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка, никто не пострадал.
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Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован за допинг
Победитель Олимпийских игр — 2004 по академической гребле Сергей Федоровцев получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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Путин рассказал, чего Россия добилась в Сирии
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что российская сторона добилась в Сирии большего, чем он ожидал.
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Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
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Чемпион Европейских игр Садулаев рассказал о предложениях перейти в ММА
Российский борец Абдулрашид Садулаев признался, что получал предложения о переходе в смешанные единоборства (ММА).
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Путин намерен обсудить с Трампом в Осаке СНВ-III
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G-20 в Осаке он надеется обсудить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
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Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
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На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе
Российский форвард Артемий Панарин, который 1 июля выйдет на рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), посетил Нью-Йорк.
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Глава МВД Грузии допустил запрет на применение резиновых пуль полицией
Глава МВД Грузии Георгий Гахария допустил введение запрета на использование полицией резиновых пуль при разгоне протестов после того, как десять полицейских были отстранены от работы за превышение полномочий во время беспорядков в Тбилиси.
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Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день ЕИ-2019
Шестой соревновательный день принёс сборной России девять медалей на Европейских играх в Минске.
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Путин ответил на вопрос о возможном преемнике
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что думает о возможном преемнике на посту главы государства с 2000 года.
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В «Яндексе» подтвердили попытки кибератак на сервисы в конце 2018 года
Сотрудники «Яндекса» выявили и нейтрализовали попытки кибератак на сервисы компании в конце 2018 года, данные пользователей при этом не пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
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Путин рассказал о работе российских специалистов в Венесуэле
Российский президент Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что Россия не руководит действиями повстанцев или властей в Венесуэле, как это делают некоторые партнёры.
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СМИ: «Вильярреал» продаст Черышева в «Валенсию» за €5 млн
«Вильярреал» согласился на трансфер российского футболиста Дениса Черышева в «Валенсию».
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Пожару на северо-востоке Москвы присвоили высший ранг сложности
Пожару на складе на северо-востоке Москвы присвоен третий, высший ранг сложности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Путин назвал Трампа талантливым человеком
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.
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Александрова уступила Плишковой в четвертьфинале теннисного турнира в Истбурне
Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне, проиграв Каролине Плишковой из Чехии.
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Додон призвал сформировать новый состав КС Молдавии до конца июля
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости сформировать новый состав Конституционного суда (КС) страны до конца июля.
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Путин: Россия и Британия заинтересованы в восстановлении отношений
Российский президент Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что, по его мнению, Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.
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СМИ: Мать Неймара посетила Барселону
По сообщениям испанских СМИ, мать футболиста ПСЖ Неймара Надин Гонсалвес и его тётя Рафаэлла Сантос прибыли в Барселону, чтобы подыскать жильё игроку.
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На северо-востоке Москвы произошёл пожар на складе
На северо-востоке Москвы горят складские помещения на площади 2 тыс. кв. м, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
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Эксперт прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России
Глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.
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Путин прокомментировал ситуацию с ДРСМД
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что Соединённые Штаты вышли в своё время в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, а теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Посол России в Бельгии оценил отношения Москвы и ЕС
Посол России в Бельгии Александр Токовинин в беседе с «Известиями» оценил отношения Москвы и Евросоюза.
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Постпредство России подтвердило проведение заседания совета с НАТО 5 июля
Постоянное представительство России при НАТО подтвердило начало подготовки к заседанию Совета Россия — НАТО, которое состоится 5 июля.
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«Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге
Санкт-петербургский «Зенит» получил уайлд-кард от Евролиги для выступления в регулярном чемпионате самого престижного баскетбольного турнира континента.
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Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «не стоит и пяти копеек».
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СМИ: Во Франции обнаружили тело устроившего стрельбу у мечети
Французские правоохранительные органы обнаружили тело подозреваемого в стрельбе в мечети Бреста, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.
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Российские велогонщицы победили в командном спринте на ЕИ-2019
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва выиграли золотую медаль Европейских игр в командном спринте на соревнованиях по велоспорту на треке.
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Американка Гауфф стала самой молодой теннисисткой в истории Уимблдона
15-летняя американка Кори Гауфф победила в финале квалификации Уимблдона бельгийку Гретье Миннен и стала самой молодой теннисисткой в истории турнира.
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Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.
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Братчикова стала серебряной медалисткой ЕИ-2019 в женской борьбе
Россиянка Анастасия Братчикова стала серебряной медалисткой Европейских игр — 2019 в женской борьбе.
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МИД Франции приветствовал возвращение России в ПАСЕ
В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж приветствует возвращение российской делегации полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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«Краснодар» минимально обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
Футболисты «Краснодара» добыли победу с минимальным счётом над московским ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер.
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В Калининграде в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек
В Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и автомобиля Peugeot. В результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, сообщили в региональном МВД.
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В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева
В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения столицы.
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Борец Садулаев завоевал золото Европейских игр в Минске
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал обладателем золотой медали Европейских игр — 2019 в весовой категории до 97 кг.
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ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
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Овечкин продолжит занимать пост советника гендиректора ХК «Динамо» (Москва)
Форвард сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохранил пост советника генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва).
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Посол Белоруссии оценил отношения с Россией
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что союзные отношения Минска и Москвы в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень. Об этом он сообщил на торжественном приёме в честь Дня независимости Белоруссии.
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Сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче Евробаскета-2019
Баскетболистки сборной России не сумели победить в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы — 2019.