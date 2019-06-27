RealClearDefense: НАТО вынуждено наращивать силы у границ России — чтобы обезопаситься от её нападения

Россия ведёт себя провокационно по отношению к НАТО, что в будущем может привести к нападению на прибалтийские страны. Как пишет RealClearDefense, чтобы удержать Россию от попыток использовать свои крупные и хорошо оснащённые сухопутные силы для запугивания своих соседей на Западе, у НАТО должны быть мощные силы, вооружённые обычным оружием, развёрнутые в Восточной Европе.

Владимир Путин создал машину обычных вооружений, которая может представлять значительную угрозу для его ближайших европейских соседей, в том числе для стран — членов НАТО. Как пишет RealClearDefense, в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США за 2017 год «Российская военная мощь» говорится, что, хотя военная стратегия России официально носит оборонительный характер, основополагающим принципом боевых действий российских сухопутных войск являются ожесточённые, продолжительные и глубокие наступательные действия, как это было в советские времена. Поэтому при поддержке авиации и артиллерии механизированные и бронетанковые соединения должны перехватить инициативу в начале боевых действий, прорвать оборону противника и решительно войти в глубокий тыл противника.

Российские обычные вооружённые силы способны провести быструю операцию высокой интенсивности против государств, находящихся непосредственно у западных границ России. Особенно уязвимы при внезапном нападении обычных вооружённых сил Латвия, Литва и Эстония, являющиеся членами НАТО. Поэтому чтобы удержать Россию от попыток использовать свои крупные и хорошо оснащённые сухопутные силы для запугивания своих соседей на Западе либо для проведения молниеносной войны против стран Балтии, Польши, Украины или Румынии, у НАТО должны быть мощные силы, вооружённые обычным оружием, развёрнутые в Восточной Европе.

«Учитывая растущую угрозу со стороны России для восточных соседей НАТО, включая членов альянса, необходимы дополнительные действия. В частности, США и их союзники по НАТО должны развернуть наземные силы, достаточные для сдерживания любых попыток России провести молниеносное наступление», — считает автор статьи.

По его мнению, в Восточной Европе необходимо разместить тяжёлую технику, включая танковые бригады, авиагруппы, а также силы и средства ведения дальнего огня, и основой размещаемых дополнительных сил и средств должны стать подразделения армии США.

Как заключает автор материала, размещение в Польше дополнительного американского контингента является первым шагом, однако этого недостаточно. Следующим шагом должно стать одновременное размещение в Польше второй бронетанковой группы на ротационной основе, что позволило бы армии США сформировать дивизию.

«Такой шаг также стал бы чётким сигналом для России о том, что любая агрессия против восточного фланга НАТО с применением обычных вооружений встретит отпор «решающей силы». И, наконец, если Россия будет и дальше действовать по отношению к НАТО, используя провокационные методы, может возникнуть необходимость в переброске и размещении американских сил на постоянной основе — вплоть до тяжёлого корпуса», — подводит итог автор статьи.