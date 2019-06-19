Fox News: власти США не читали целиком доклад, после которого обвинили Россию в кибератаке на демократов

В ходе разбирательства по делу экс-советника президента США Роджера Стоуна американские власти признались, что никогда не видели полную версию доклада компании CrowdStrike, после которого обвинили Россию во взломе серверов национального комитета демократов в 2016 году. Как сообщает Fox News, юристы комитета заверили правительство, что вырезанные из документа куски не касаются вопроса ответственности Москвы за атаки.

Уже на протяжении более двух лет практически все в Вашингтоне притворяются, будто абсолютно точно знают, что за знаменитым взломом серверов национального комитета демократов в 2016 году стоит российское правительство. А все, кто отступает от этого сценария, подвергаются нападкам, их пытаются заставить замолчать. Ну, допустим. Но что конкретно известно этим людям на самом деле? И правда ли вообще им что-то известно?

Даже наши разведслужбы доверяют в этом вопросе сторонним лицам. Вообще-то, даже адвокатам сторонних лиц и их утверждениям. Теперь федеральные органы власти признают, что никогда не видели полной, без купюр, версии доклада частной компании CrowdStrike. Они обвинили в атаках русских, хотя не читали доклад целиком. Хм.

Подробнее об этом расскажет старший корреспондент Fox по вопросам разведки Кэтрин Хэрридж. Кэтрин, добрый вечер.

КЭТРИН ХЭРРИДЖ, старший корреспондент Fox по вопросам разведки: Спасибо, Такер, добрый вечер. Согласно новым представленным документам, адвокаты Роджера Стоуна требуют копию полного экспертного доклада, составленного в отношении взломов серверов национального комитета демократов в 2016 году. По словам юристов, в документе может содержаться информация, которая может быть полезна для защиты их клиента.

Вся дискуссия с адвокатами Стоуна началась в конце мая, когда власти подтвердили, что юристы национального комитета Демократической партии предоставили им копию экспертного доклада, составленного компанией CrowdStrike, специализирующейся на услугах по обеспечению кибербезопасности. Власти отметили, что их версии документа были отредактированы, а юристы комитета заверили, что вырезанные отрезки никак не связаны с обвинениями в атаках 2016 года, выдвинутыми в отношении Москвы.

Цитирую: «…Юрисконсульт национального комитета Демократической партии заявил властям, что вырезанные отрезки касались шагов, предпринятых для нейтрализации негативных последствий взлома и для усиления компьютерных систем национального комитета и комитета по выборам в конгресс Демократической партии перед лицом возможных будущих атак… Согласно заявлению юрисконсульта, вырезанная информация никоим образом не затрагивала вопроса закрепления ответственности за атаки за российскими субъектами».

Власти настаивают, что у Стоуна нет правового основания считать, что вырезанные из доклада куски релевантны для его дела, потому что он обвиняется не в сговоре с целью взлома серверов демократов. Цитата: «Властям во время процесса над подсудимым не требуется приводить подтверждения, что русские взломали серверы национального комитета Демократической партии, чтобы доказать, что подсудимый давал ложные показания, пытался повлиять на свидетеля и препятствовал правосудию».

Критики утверждают, что власти просто поверили на слово юристам национального комитета демократов, у которых есть личные интересы в политическом и юридическом результатах разбирательства. Такер?

Большое спасибо за ваш репортаж, Кэтрин.

КЭТРИН ХЭРРИДЖ: Конечно, пожалуйста.

Дата выхода в эфир 17 июня 2019 года.