ABC: приговор жене израильского премьера закрепил за Нетаньяху репутацию любителей роскоши за госсчёт

Израильский суд приговорил супругу израильского премьер-министра к уплате штрафа в размере 55 тыс. шекелей за ненадлежащее использование бюджетных средств, передаёт АВС News. Как передаёт издание, довольно мягкий приговор стал следствием сделки Сары Нетаньяху с правосудием. Как напоминает новостной ресурс, это уже не первое дело о коррупции, затрагивающее чету Нетаньяху, за которой закрепилась репутация любителей роскошной жизни за счёт бюджета.

Суд приговорил супругу израильского премьер-министра Сару Нетаньяху к уплате штрафа в размере 55 тыс. шекелей (около $15 тыс. — ИноТВ) за ненадлежащее использование бюджетных средств, передаёт АВС News.

Как сообщает издание, приговор был объявлен после того, как госпожа Нетаньяху пошла на сделку со следствием, закончив тем самым «многолетнюю сагу» касательно одного из дел о коррупции, фигурантами которых стали члены семьи израильского премьера. Речь идёт об обвинениях в растрате бюджетных средств на оплату огромных счетов в «шикарных ресторанах» в период с 2010-го по 2013 год, притом что в официальной резиденции четы Нетаньяху имелся собственный повар, работающий на полную ставку.

По условиям сделки с правосудием, супруга главы израильского правительства признала вину, при этом изначальное обвинение в мошенничестве и злоупотреблении доверием было заменено на более «лёгкую» статью — «преднамеренное использование ошибки другого лица».

По условиям соглашения, компенсация перерасхода была сокращена вдвое, а первая леди Израиля согласилась уплатить штраф в размере 10 тыс. шекелей и вернуть оставшиеся 45 тыс. государству.

Тем временем, как отмечает издание, главным объектом судебных преследований в семье Нетаньяху по-прежнему остаётся сам премьер-министр, которому грозят обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием, — слушания по делу назначены на октябрь.

Кроме того, Нетаньяху вменяют в вину принятие дорогих подарков от «друзей-миллиардеров», а также обещание принять законодательство в пользу одной из крупных газет страны в обмен на одобрительное освещение.

Как отмечает ABC News, сам Нетаньяху категорически отрицает эти обвинения, «изображая себя жертвой казни, организованной СМИ» с целью отстранить премьера от власти. Тем временем Нетаньяху с супругой имеют репутацию любителей «разгульной жизни» за государственный счёт, оторванных от нужд большинства израильтян, отмечается в статье. 60-летняя госпожа Нетаньяху особенно часто подвергается обвинениям в излишнем расходовании средств и использовании бюджетных денег для оплаты собственных «экстравагантных» желаний, а также в «издевательском отношении» к личному персоналу. Так, в 2016 году первая леди Израиля уже вынуждена была выплатить крупную компенсацию за ненадлежащее обращение уборщику. Другие сотрудники также продолжают обвинять её в плохом обращении.

При этом премьер-министр Израиля поддержал жену в процессе разбирательств, назвав Сару «настоящим героем» и посетовав на то, что она стала «козлом отпущения» для его оппонентов.