«Вести»: украинская сфера услуг не готова отказаться от русского языка

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Sunday Times: Трамп посоветовал Британии не платить ЕС по «счёту за развод» Sunday Times
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Блины с икрой и рыбий жир: CNN рассказал, как завтракают в разных странах мира CNN
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Malay Mail: Малайзия потребовала доказательств вины России в крушении MH17 Malay Mail Online
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Le Figaro: французская полиция считает, что власти её предали Le Figaro
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GW: МИД Польши протестует — Россия самовольно установила таблички в Смоленске Gazeta Wyborcza
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Das Erste: после встречи с Помпео глава МИД Германии заговорил о «глубоко укоренившейся дружбе» с США Das Erste
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Fox News: настоящая угроза американским выборам — Мексика, а не Россия Fox News
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New York Times: торговая «контратака» Китая встревожила Кремниевую долину New York Times
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Аршавину запретили выезд за пределы России из-за долга по алиментам
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину покидать пределы страны из-за его задолженности по алиментам перед его супругой Алисой Казьминой.
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В ОНК прокомментировали ситуацию с бездомной шведской писательницей
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников навестил 58-летнюю шведскую писательницу Мию Йоханссон в отделе МВД Дорогомилово. Он рассказал в беседе с RT, что во вторник, 4 июня, будет судебное заседание по делу о высылке Йоханссон в Швецию.
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Сечин назвал «жгучим» интерес США к Венесуэле
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ситуация с введением санкций против Венесуэлы говорит о «жгучем интересе» со стороны США к энергетическим ресурсам этой страны.
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Комличенко поделился впечатлениями от пребывания в сборной России по футболу
Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко поделился впечатлениями от пребывания в расположении российской национальной команды по футболу на сборе в рамках подготовки к матчам отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
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В Москве появится набережная имени Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получит имя режиссёра, народного артиста России Станислава Говорухина.
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Липецкая область намерена привлечь более 50 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ
Липецкая область намерена привлечь более 50 млрд рублей инвестиций благодаря подписанию соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает kp.ru.
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В Минкультуры заявили, что не имеют отношения к ситуации с иском против BadComedian
Министерство культуры России не вмешивается в ситуацию между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым (BadComedian). Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на директора департамента кинематографии ведомства Ольгу Любимову.
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СМИ: Озил оскорбил Эмери во время финала ЛЕ
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил вступил в конфликт с главным тренером команды Унаи Эмери во время финального матча Лиги Европы с «Челси».
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Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе
Мэр Лондона Садик Хан назвал американского лидера Дональда Трампа символом для приверженцев крайне правых идей в Европе.
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Участники соревнований «Авиадартс» провели воздушные бои над Чёрным морем
Участники этапа соревнований «Авиадартс» провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях над Чёрным морем, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
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Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ
Крым планирует представить около 30 проектов в строительной, транспортной, социальной и других отраслях в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Республика также намерена подписать четыре соглашения, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Крыма.
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Спасатели заявили о сохранении высокой пожароопасности в Крыму
Спасатели предупредили о сохранении высокой пожароопасности в Крыму в ближайшие четыре дня, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
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Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре
Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» запланированы на сентябрь, сообщает ФАН.
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«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
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Жителя Новосибирска приговорили в Калининграде почти к 18 годам по делу о мошенничестве
Жителя Новосибирска приговорили в Калининграде к 17 годам и десяти месяцам лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда.
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Названы самые бюджетные направления для летнего отдыха
Стали известны самые бюджетные направления для летнего отдыха, сообщает Newinform со ссылкой на экспертов сервиса OneTwoTrip.
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В Раде прокомментировали заявление о стратегии по Крыму
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о разработке «решения» по Крыму.
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Итудис продлил контракт с ПБК ЦСКА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды греком Димитрисом Итудисом.
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В Москве проверяют телецентр «Останкино» после сообщения о минировании
Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в здании телецентра «Останкино» на улице Королёва в Москве.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).
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Эксперт оценил возможности новой противоракеты ВКС России
Заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ 2003—2007 годов генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в беседе с телеканалом «Звезда» оценил возможности новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
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Ориги сообщил, что «Ливерпуль» предложил ему новый контракт
Бельгийский нападающий Дивока Ориги рассказал, что получил от «Ливерпуля» предложение о продлении контракта.
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Лавров рассказал об искажении правды о Второй мировой войне на Западе
Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «О Дне Победы», опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».
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При стрельбе в австралийском Дарвине погибли четыре человека
В результате стрельбы в городе Дарвин на севере Австралии погибли четыре человека, двое получили ранения, сообщает 9News со ссылкой на полицию.
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СМИ: Фернандеш может продолжить карьеру в Италии
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии.
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Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково
Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
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СК показал допрос подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.
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Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан»
Полузащитник французского «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал информацию СМИ о своём возможном переходе в «Интер» или «Милан».
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Вучич осудил нападение на сотрудников Миссии ООН в Косове
Президент Сербии Александр Вучич осудил нападение на сотрудников миссии ООН в непризнанной республике Косово, в том числе на россиянина Михаила Краснощекова. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Миссии ООН в Косове Захиром Танином.
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Китай примет Кубок Азии по футболу 2023 года
Конгресс Азиатской конфедерации футбола (AFC) выбрал Китай местом проведения Кубка Азии по футболу 2023 года.
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KIA раскрыла название нового кроссовера
Компания KIA рассказала о новом компактном кроссовере, который будет продаваться на российском рынке в 2020 году.
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Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»
Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, продолжит работу в должности главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород».
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Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
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Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.
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МИД Белоруссии выступил за диалог между ЕС и ЕАЭС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и ЕС нужно развивать диалог.
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Камельзон считает, что матч Хачанова и Тима в четвертьфинале «Ролан Гаррос» будет непредсказуемым
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от противостояния Карена Хачанова и австрийца Доминика Тима в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
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Учёные: белое и красное мясо повышают уровень холестерина одинаково
Американские учёные из Научно-исследовательского института при Оклендской детской больнице Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что потребление большого количества красного и белого мяса приводит к повышению уровня холестерина. Об этом сообщила пресс-служба университета.
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Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией
Соединённые Штаты и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
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В Кремле переадресовали ФСБ вопрос о ключах шифрования «Яндекса»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что ФСБ запросила ключи шифрования у «Яндекса». Он подчеркнул, что вопрос находится вне компетенции администрации президента.
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Сидорова призналась, что расплакалась из-за второго места Медведевой на ОИ-2018
Российская кёрлингистка Анна Сидорова рассказала, что единственным моментом на Олимпийских играх 2018 года, из-за которого она расплакалась, стало завоевание второго места фигуристкой Евгенией Медведевой в женском одиночном катании.
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В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб
В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
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РФС признал поля на стадионах в Саранске и Нижнем Новгороде готовыми к матчам сборной России
Глава комиссии по сертификации стадионов Российского футбольного союза (РФС) Александр Зорков сообщил о готовности арен в Нижнем Новгороде и Саранске к предстоящим матчам сборной России.
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В ДНР заявили об обстреле мечети со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Квят заявил, что с нетерпением ждёт Гран-при Канады
Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Канады.
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В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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Бывший тренер «Реала» возглавил «Севилью»
Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил о назначении Хулена Лопетеги главным тренером команды.
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Отец Бутиной рассказал об условиях её содержания в новой тюрьме
После перевода в тюрьму города Таллахасси у осуждённой в США россиянки Марии Бутиной появилась возможность общаться через интернет, но она усечена до предела. Об этом рассказал отец россиянки Валерий Бутин.
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СМИ: Отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом
Роберт Джошуа, отец бывшего чемпиона мира по боксу по четырём версиям британца Энтони Джошуа, не хотел, чтобы сын выходил на поединок с американцем Энди Руисом в запланированный день.
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В Кремле отреагировали на слова Трампа о «выводе» россиян из Венесуэлы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, сообщившего, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы», заявил, что Москва официально не уведомляла Вашингтон об этом, специалисты продолжают работать.
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Слуцкий назвал АПЛ самой крутой футбольной лигой в мире
Главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением об Английской премьер-лиге (АПЛ).