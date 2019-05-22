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Euronews: крупнейшие концерны Европы уличили в использовании опасных химических веществ
Крупнейшие европейские компании, производящие косметику, лекарства и полимеры, нарушают нормы химической безопасности, используя миллионы тонн химикатов без предварительных тестов. К такому выводу пришло Европейское агентство по химикатам по итогам проверок. Контакт с подобными веществами может приводить к опасным последствиям, включая бесплодие и рак, передаёт Euronews.

Крупнейшие европейские компании нарушают регламент ЕС в области химической безопасности: в производстве косметики, лекарств, продуктов питания и даже игрушек незаконно используют миллионы тонн веществ без предварительных проверок. Дибутилфталат, метилацетат, трихлорэтилен — всего в списке 940 наименований.

По данным контролирующих органов ЕС, в опасности не только работники производств, но и простые граждане. Среди возможных последствий контакта с запрещёнными веществами — развитие бесплодия и раковых заболеваний.

Европейское агентство по химикатам отказалось раскрывать информацию, о каких компаниях идёт речь. По данным Союза охраны окружающей среды и природы Германии, их как минимум 645. Это, в частности, крупнейший в мире химический концерн BASF, лидер мирового рынка парфюмерии L’Oréal и нефтяная компания Exxon Mobil.

Дата выхода в эфир 21 мая 2019 года.

 

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