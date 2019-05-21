Europe 1: в шокировавшем парижан «верхолазе» на Эйфелевой башне признали выходца из России

В понедельник французским властям пришлось закрыть Эйфелеву башню, поскольку на одну из главных достопримечательностей Парижа решил залезть неизвестный мужчина. Как пишет Europe 1, нарушитель спокойствия оказался выходцем из России, рассчитывающим остаться во Франции. Провисев несколько часов наверху конструкции, он поддался на уговоры спасателей и позволил себя снять.
Мужчина, взобравшийся на Эйфелеву башню днём в понедельник 20 мая, а затем арестованный парижскими властями, оказался «просителем убежища» из России, сообщает Europe 1.
По данным ресурса, неизвестный говорил «на английском, а затем на русском» и упоминал о своём намерении совершить самоубийство. Как отмечает Europe 1, нарушитель более шести часов провисел на конструкции на подступах к третьему и самому высокому уровню одного из главных памятников французской столицы.
Однако полицейским и пожарным всё-таки удалось уговорить «альпиниста» слезть. На кадрах, запечатлевших восхождение неизвестного экстремала, можно увидеть, как он, в конце концов, медленно начинает продвигаться в сторону легко узнаваемых по красной униформе пожарных, один из которых спустился на страховке с третьего уровня, чтобы помочь нарушителю взобраться на платформу. После «верхолаза» ждал допрос.
Администрация Эйфелевой башни, которой пришлось закрывать достопримечательность на большую часть дня и эвакуировать людей, собирается подать жалобу. Как напоминает Europe 1, в октябре 2017 года произошёл похожий инцидент и башню также пришлось эвакуировать. Тогда полиции тоже успешно удалось «снять» молодого человека, успевшего вскарабкаться на одну из опор конструкции.
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