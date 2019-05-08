Telegraph: польский депутат нарядился рыцарем и «дал бой» брюссельским бюрократам

В преддверии выборов в Европарламент член правящей польской партии «Право и справедливость» Кароль Карский снял агитационный ролик, ставший предметом насмешек в интернете, пишет The Daily Telegraph. В малобюджетном видео политик, надев средневековые доспехи, сражается с тевтонскими рыцарями, которые олицетворяют главных оппонентов Варшавы — Германию и ЕС, отмечает издание.

Незадолго до выборов в Европарламент польский депутат снялся в необычном предвыборном ролике, который высмеяли в соцсетях. В этом видео политик, облачившись в средневековые латы, «рубит» европейских бюрократов, пишет The Daily Telegraph.

Победителем из этого постановочного сражения выходит Кароль Карский, член правящей партии «Право и справедливость» (ПИС). Его оппонентами, судя по их раскраске, являются рыцари немецкого Тевтонского ордена, который владел значительной частью современной Польши, поясняет издание.

После поединка депутат, облачённый в броню и тунику, раскрашенную в красно-белые цвета польского флага, объявляет, что 26 мая его страну ждёт «очень важная битва». «Мы решим, какой Польша покажет себя на международной арене. Эффективной или зависимой? Я выбираю эффективную и отважную», — заявляет Карский. «Победим вместе ради Польши», — добавляет он, всё ещё держа в руках щит и меч.

С самого прихода к власти в 2015 году у правительства ПИС имелись «шероховатости» в отношениях с ЕС. Польские власти часто изображали себя защитниками интересов страны от «посягательств» Брюсселя. Они также неоднократно атаковали Германию, утверждая, что Берлин всё ещё должен выплатить Варшаве репарации за Вторую мировую.

Неизвестно, намеревались ли авторы этого малобюджетного видео повеселить публику, но многие поляки высмеяли его в социальных сетях. Особенно популярными стали сравнения персонажей ролика с рыцарями из британской кинокомедии «Монти Пайтон и Священный Грааль».

Некоторые комментаторы вспомнили, что Тевтонский орден был католическим, и предположили, что Польша готовится к войне с Ватиканом. Один из пользователей Twitter с иронией заметил, что хотя история остаётся важной темой для ПИС, но возвращаться на 800 лет назад — это уже перебор.

Издание отмечает, что Карский уже не в первый раз вызывает удивление и, возможно, несколько саркастических усмешек своими предвыборными кампаниями. Ранее политик выпустил клип, в котором под простой и однообразный электронный бит он настойчиво призывал избирателей отдать ему свой голос.