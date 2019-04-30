Times: изолированная Британия станет лёгкой добычей для Пекина

Лондон не хочет поддерживать своих ближайших друзей и занять более жёсткую позицию в отношении Китая, рассчитывая на экономическое сотрудничество с азиатской страной, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас. По мнению журналиста, в результате подобного «пресмыкательства» Великобритания рискует оказаться в подчинении Пекина.

На прошедшем недавно экономическом саммите в Пекине руководство Китая проявило «необычайную кротость». Всё потому, что их многомиллиардный проект «Один пояс — один путь», призванный улучшить глобальную инфраструктуру, подвергся серьёзной критике, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас в своей статье под заголовком «Изолированная Британия станет лёгкой добычей для Пекина».

По его мнению, эта экономическая инициатива строится на «сомнительных контрактах», которые обременяют бедные страны «разорительными долгами». Поэтому государства от Малайзии до Мозамбика начинают вновь изучать эти схемы и «торговаться настойчивее». Понимая это недовольство, лидер Поднебесной Си Цзиньпин заверил, что все процессы, связанные с проектом «Один пояс — один путь», будут «прозрачными», и пообещал проявить «абсолютную нетерпимость к коррупции».

«Меньшую смиренность» продемонстрировал китайский посол в Лондоне Лю Сяомин. Он обрушился на предложение запретить компании Huawei участвовать в создании сети 5G для Соединённого Королевства. Дипломат заявил, что после брексита «глобальная Британия» не может позволить себе придирчивость и должна принимать решение «независимо». То есть «руководствоваться желаниями» Пекина, а не США, рассуждает журналист.

Между тем, по словам Лукаса, по большинству направлений Лондон уже фактически готов «пресмыкаться» перед Пекином. На днях глава Минфина Соединённого Королевства Филип Хаммонд посетил китайскую столицу, чтобы добиться участия британских компаний в «оживлении пошатнувшейся» инициативы «Один пояс — один путь». При этом министр анонсировал экономический и финансовый саммит в июне, призванный укрепить двустороннее сотрудничество, которое он «прислужливо» назвал «золотым веком».

«Усиление Китая действительно ошеломляет. Он уже является коммерческой, дипломатической и технологической сверхдержавой. Он стремительно развивается в культурном и военном плане. Но как показали недавние события, у него есть уязвимость. Столкнувшись с достаточной критикой, он отступает и пытается выиграть время», — подчёркивает автор статьи.

На его взгляд, Запад всё ещё во многом обходит Поднебесную, в том числе своими военными возможностями, экономическим весом, населением и «мягкой силой», но особенно «крепостью институтов и альянсов». «Таким образом пока мы едины, у нас есть шанс установить и навязать правила по всем вопросам, от торговли до прав человека и выбросов углерода, и пресечь подрывные действия и запугивания со стороны Китая», — полагает Лукас.

Он отмечает, что западное общество уже начинает «просыпаться». После нескольких десятилетий «самодовольства» ЕС наконец-то объявил Китай «системным соперником», а США впервые со времён холодной войны откровенно называют страну «экзистенциональной и идеологической угрозой».

Масштабы опасений США относительно Китая также поднимают вопросы о безопасности Европы, «которая в основном оплачивается американскими налогоплательщиками». Чтобы сохранить заинтересованность Вашингтона, его союзникам придётся помочь «сдержать китайское влияние», считает публицист.

Например, Пекин пытается влиять на страны Юго-Восточной Европы, испытывающие проблемы с финансами, в рамках формата сотрудничества «16+1». На этом «конкурсе красоты» бывшие члены соцблока соревнуются, продвигая свои инфраструктурные проекты. Во время недавнего саммита эта организация получила 17-го участника — Грецию, подчёркивает автор статьи.

По его словам, в практическом смысле результаты Пекина в этой сфере выглядят «неровными». Некоторые проекты, в том числе балканская железная дорога, неоднократно анонсировались, но так и не были построены. А горное шоссе в Черногории стало «тяжёлым долговым бременем» для бывшей югославской республики и едва ли когда-либо будет завершено.

Но Пекин налаживает связи с европейскими странами не только через строительные проекты. Например, прокитайские политики в Венгрии и Греции блокировали жалобы ЕС на нарушения прав человека в Поднебесной, а президент Чехии предложил сделать свою страну «непотопляемым авианосцем китайской инвестиционной экспансии», утверждает Лукас.

Тем временем соперничество между Западом и Пекином становится всё ближе. «Инициатива трёх морей», поддержанная в Брюсселе, Вашингтоне и Берлине, укрепляет инфраструктуру в регионе между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морем с помощью проектов, которые предусматривают «более дешёвые займы, чёткие условия и лучший дизайн». Но Британия сопротивляется и тормозит этот проект, считает автор статьи.

На его взгляд, Лондон занимает «самодовольную» позицию, которая ему дорого обойдётся. Британские власти позволяют Пекину «унижать единственную говорящую по-китайски демократию» Тайвань и закрывают глаза на нарушения прав человека в Китае.

«На любых двусторонних переговорах страна наших размеров будет выступать с позиции слабости. Но опасность не только в том, что находящейся в затруднении и изолированной Британией помыкает Коммунистическая партия Китая. Наша позиция стоит нам поддержки ближайших друзей и соседей, которые хотят занять более жёсткую линию. Иными словами, мы отказываемся от наших принципов и союзников, чтобы отдать себя на милость диктатуре. Возможно, по-китайски это звучит лучше», — заключает Лукас.