NI: вбить клин между Россией и Китаем США по силам, но придётся пойти на уступки Москве

Отношения между Россией и Китаем находятся на хорошем уровне, однако они остаются поверхностными и во многом зависят от однополярной политики США, сплачивающей Москву и Пекин, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, США вполне могут вбить клин между Россией и Китаем, условно перетянув Москву на свою сторону. Однако для того, чтобы дать решительный ответ «китайскому произволу», Западу придётся признать Крым российским, остановить продвижение НАТО на Восток, а также смягчить санкции в отношении Москвы.

Президент России Владимир Путин покинул саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке и отправился в Пекин. Пункт назначения: форум, посвящённый нашумевшей инициативе «Один пояс — один путь», пишет The National Interest.

На этом саммите российский президент заявил о намерении создать дорогу, связывающую Белоруссию и Казахстан, однако более важным для Путина была встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. Последний назвал «Один пояс — один путь» «невероятно важной инициативой», добавив, что отношения Москвы и Пекина достигли «беспрецедентно высокого уровня».

«Однако на самом деле ни одно из этих утверждений не является истинным. Правительства двух стран торговались по поводу участия России в этом проекте на протяжении шести лет. При этом дорогу планируется сдать не раньше 2024 года. Вопрос о том, когда она откроется и откроется ли вовсе, остаётся без ответа. Это говорит о том, что речь идёт не о «невероятно важной инициативе», а о чём-то другом», — считает журнал.

Отношения между Москвой и Пекином находятся в более хорошем состоянии, чем в прошлом, однако остаются поверхностными. В реальности российско-китайские связи основаны скорее на общих проблемах, чем на общих устремлениях. У Китая и России сложная история взаимоотношений, но у них мало текущих интересов.

Российская империя потеснила со своего места одряхлевшую Китайскую империю. Революционная Россия поддерживала революционный Китай, после чего национализм взял верх над коммунизмом, и две страны схлестнулись из-за территориального спора. В последние годы Москва провела формальную «дефенестрацию» революции, в то время как Пекин «без лишнего шума отказался от коммунизма в пользу фактического фашизма».

Тем не менее у Пекина и Москвы есть одна общая повестка дня: противостояние господству США. Вашингтон расширил НАТО до российских границ, американский флот патрулирует Тихий океан и азиатские воды, относясь к ним как к «американскому озеру». Кроме того, нет такой темы, по которой США не сделали бы самодовольного высказывания и не попытались бы навязать своё мнение.

Только одного этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы вызвать раздражение гордых наций с долгой историей. Тем не менее США постоянно ведут политику против друзей и союзников России и Китая — Северной Кореи, Кубы, Сербии и Сирии. При этом Вашингтон занимается сменой режимов на Украине и в Грузии с целью изменить равновесие сил в мире.

В более широком смысле Россия и Китай борются против использования Америкой её экономической мощи для запугивания этих стран. США, например, ввели прямые санкции, ограничивающие доступ России к передовым технологиям добычи нефти. Однако, что гораздо хуже, Вашингтон делает ставку также на вторичные санкции в отношении любых лиц, ведущих дела с этими государствами.

Следовательно, продолжает The National Interest, Вашингтон сделал очень многое, чтобы свести вместе двух главных своих противников. Тем не менее антагонизм может послужить лишь ограниченной основой для соглашения. Несмотря на участие китайских военнослужащих в российских учениях, говорить о военном альянсе не приходится. Ни Москва, ни Пекин определённо не готовы воевать с Америкой — особенно из-за чужих проблем. Чувство общей угрозы может всё изменить, однако для создания такой атмосферы потребуется, чтобы США придерживались невероятно последовательного и неуклюжего внешнеполитического курса.

Когда Россия и Китай преследуют одинаковые цели, они обычно действуют сами по себе, причём порой скорее соревнуясь, чем сотрудничая. Например, обе державы поддерживают правительство Мадуро в Венесуэле, однако заняты скорее наращиванием собственного влияния, иногда даже в пику друг другу.

Реальным испытанием для «беспрецедентно» хороших отношений будет координация действий против США на дипломатическом фронте. Вместе у России и Китая есть больше шансов убедить союзников США отказаться от санкций. При этом Европа пойдёт на сотрудничество, если к КНР, ценимой за экономические связи, присоединится Россия, которой по-прежнему не доверяют из-за её конфронтации с Украиной и «вмешательства» в европейскую политику. «Тем не менее до сих пор эта бывшая «коммунистическая ось» причиняла США скорее неудобства, чем играла роль серьёзного препятствия», — считает издание.

Тем не менее всё может измениться, если администрация Трампа будет активно защищать однополярный мировой порядок. Чиновники в Вашингтоне, судя по всему, это осознают, так как они периодически жалуются на сотрудничество России и Китая.

Вашингтон, по мнению журнала, должен предотвратить любые союзы, направленные против Америки. В долгосрочной перспективе главная угроза Америке исходит от Пекина — «затаившейся сверхдержавы», а не Москвы, которая превратилась в региональную державу с ограниченным потенциалом. Европа сможет сдержать Москву в одиночку, в то время как соседи Китая несколько менее организованны. Более того, Азия, судя по всему, приобретёт больший вес в экономике, притом что роль Европы несколько снизится.

Следовательно, в интересах Вашингтона было бы создать авторитетную коалицию государств против КНР. «Лучшим и самым лёгким способом будет заключение временного соглашения с Россией, у которой не будет фундаментальных причин идти с Европой или Америкой на конфликт, как только те прекратят угрожать её безопасности. С учётом российской истории и культуры для Москвы будет более естественна ориентация на Европу и США, чем на Китай», — считает The National Interest.

Любое подобное решение потребует признания того факта, что Крым к Украине не вернётся. Более того, Западу следует покончить с расширением НАТО, остановив продвижение альянса к границам России. Взамен на это и смягчение санкций Россия должна будет прекратить поддержку «украинских сепаратистов». Киеву вряд ли понравится, что ему не дадут вступить в НАТО, однако членство в альянсе необходимо предоставлять только тем странам, которые будут способны на деле укрепить обороноспособность США.

Это совсем не значит, что подобное соглашение разрешит все конфликты в отношениях Запада с Москвой. Тем не менее их отношения придут в относительную норму, что поспособствует сотрудничеству в прочих областях, включая противостояние «китайскому произволу», который будет сказываться также и на самой России.

В каком-то смысле, считает журнал, встреча Путина и Си Цзиньпина — это «буря в стакане». Их отношения строятся на совместной борьбе — то есть в основном на борьбе против Соединённых Штатов.

«К сожалению, уже на протяжении некоторого времени многое говорит о том, что Вашингтон намеревается дать как России, так и Китаю хороший повод для недовольства. Вместо этого Вашингтон должен изо всех сил постараться изменить своё поведение, которое сплачивает этих двух наиболее важных конкурентов США. В этом случае Соединённым Штатам не придётся беспокоиться о том, что говорили друг другу президент Путин и Си Цзиньпин», — подводит итог The National Interest.