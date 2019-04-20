Французский писатель: Европа превратилась в бездушную шестиголовую гидру

Трусливые политики превратили Европу в «скучное, бездушное нечто без истории и лица», пишет на страницах Süddeutsche Zeitung французский писатель Оливье Гез. Она была элегантной богиней, а стала чудовищем, шестиголовой гидрой, которой осталось заниматься только грязной работой — директивами, нормами, стандартами, контролем дефицита и долгов, сокрушается автор.

«Что они с тобой сделали, моя бедная Европа, — пишет на страницах Süddeutsche Zeitung французский писатель Оливье Гез. — Они, эти трусливые политики, которые правят твоими маленькими государствами последние 20 лет, или пока что только стремятся к власти». «Они» упрекают тебя, превращают в «козла отпущения своего малодушного и лицемерного поведения».

«Бедная Европа, тебя не узнать. Они превратили тебя из элегантной богини в шестиголовую гидру», — продолжает автор. Европейский совет, Еврокомиссия, Совет Европейского союза, Европарламент, Европейский центральный банк и Еврогруппа. «Как можно отождествлять себя с таким чудовищем? Как понять его метаболизм?» — недоумевает писатель.

«В Брюсселе и Cтрасбурге они возвели тебе практичные дворцы. Отвратительные и обезличенные, с гладкими фасадами и холодной архитектурой». На банкнотах евро вместо портретов Данте, Гёте, Моцарта, Пикассо нарисовали компьютерные мосты, ворота и окна. Европейские политики не смогли рассказать историю своего континента, почтить наследие, обличить антагонистов Европы: фашизм, коммунизм, колониализм.

Вместо общих традиций они оставили будущим поколениям «пустые слова и размытые формулы». «Понимают ли они, что без европейского воспитания, без культурного базиса общества быть не может, не говоря о солидарности?» — задаётся вопросом Гез.

Директивы, нормы, стандарты, контроль дефицита и долгов — Европе осталась только грязная работа. Европа стала «ненавистной всем финансовой полицией, красным платком в руках правых и левых популистов, которые хорошо живут за твой счёт». «А ты беззащитна, — констатирует автор. — Они надеются, что твою безопасность будет обеспечивать вечно отстранённый двоюродный брат из США. Теперь мы стали заложниками Дональда Трампа».

Побеждает «провинциальность», констатирует Гез. Франция одержима нарциссизмом и мучает саму себя. Великобритания приходит в упадок. Германию трясёт от одной мысли о введении цифрового налога для Google, Facebook, Apple и Amazon. Каталонцы хотят отделиться от Испании. Польша, Венгрия, Италия и некоторые другие страны дерзят, утверждая, что способны справиться с глобальным потеплением, миграцией и терроризмом в одиночку. «Полные идиоты!» — возмущается писатель.

«У России, Америки, Китая, Турции и катаро-саудовского исламизма уже слюнки текут. Они мечтают отомстить и хотят тебя расчленить, — предостерегает Европу автор. — Перспективы мрачные, дорогая Европа, я расстроен и зол на всех, кто превратил тебя в это скучное, бездушное нечто без истории и лица, корабль без курса и штурвала, отданный на произвол сильным течениям».