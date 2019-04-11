BR: ещё одно последствие брексита — крошечная Гадгейм невольно угодила в самое сердце ЕС

Если Великобритания всё же выйдет из состава Евросоюза, то в этом случае географическим центром ЕС станет никому не известная Гадгейм с населением 80 человек, сообщает Bayerischer Rundfunk. И жители баварской деревушки к этому готовы, подчёркивает журналист немецкой радиокомпании.

Ещё одно возможное последствие брексита: если Великобритания выйдет из состава Европейского союза, то в этом случае географическим центром ЕС станет деревушка недалеко от немецкого Вюрцбурга с населением 80 человек, пишет Bayerischer Rundfunk.

«И Гадгейм к этому готова», — констатирует автор статьи.

На деревенском поле, которое, собственно, и превратится в географический центр Евросоюза в результате брексита, флаги ЕС пока не развеваются, но «флагштоки уже устремились в небо», отмечает журналист немецкой радиокомпании.

Как только в Гадгейме флаги Евросоюза начнут развеваться на ветру, баварская деревушка, которая прежде «находилась в тени» и о которой практически никто не знал, может превратиться в европейскую «достопримечательность». Местные же жители уже надеются на приток иностранных гостей.

В целом, продолжает автор статьи, подготовка к возможным переменам в жизни Гадгейма пока протекает «довольно медленно, как и сам брексит».

«Нет смысла планировать, пока в Лондоне ничего официально не объявлено», — заявил бургомистр Гадгейма Юрген Гётц.

По словам Гётца, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер уже дал согласие приехать в деревушку, если Великобритания выйдет из состава Европейского союза и Гадгейм всё же провозгласят географическим центром Евросоюза.

Ну а на данный момент географическим центром ЕС по-прежнему считают опять же немецкий городок Вестернгрунд, напоминает журналист Bayrischer Rundfunk.